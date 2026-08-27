Смолян с остър призив към държавата заради блокирания път към Пампорово

Общинският съвет в Смолян гласува категорична декларация към държавата с искане за незабавни действия по възстановяването на ключовата пътна артерия в Пампорово, унищожена от свлачище на 1 май. Документът, подкрепен с единодушие от всички съветници, бе адресиран пряко до МРРБ, АПИ и Министерския съвет.

Пътната блокада блокира нормалния достъп до един от най-големите зимни и летни курорти в България, застрашавайки предстоящия туристически сезон и поминъка на стотици хора в региона. Според местния парламент настоящият алтернативен път е тесен, частично асфалтиран и неподходящ да поеме интензивния трафик към Пампорово.

„Намираме за неуместно местната власт и гражданите да научават за плановете и графиците на компетентните институции предимно от медийни публикации. Настояваме държавата да подходи с пълна отговорност към този жизненоважен за Родопите казус", гласи позицията на общинските съветници.

Декларацията бе приета в деня в , който ОбС прие бюджета на общината за 2026 г. Бюджетът е от близо 48 млн. евро с 16 гласа „за", 3 „против" и 5 „въздържали се" след разисквания, продължили повече от час. От тях за капиталови разходи са предвидени 2 и половина милиона евро.

Пред местния парламент кметът Николай Мелемов подчерта, че основната цел на бюджета е осигуряването на стабилно финансиране за всички сфери на обществения живот.

Според данните от Министерството на финансите Смолян отговаря на всички критерии за финансова стабилност по Закона за публичните финанси – плащанията по дълга са едва 4% (при лимит от 15%), а просрочените задължения са сведени до символичните 22 000 евро. Събираемостта на местните данъци в общината се доближава до 100%.

Кметът Николай Мелемов заяви, че с приетия бюджет общината ще гарантира финансовото обезпечаване на образованието, спорта, социалните дейности и благоустрояването на населените места, разчитайки и на засилено привличане на средства по европейски програми.