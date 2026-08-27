Радев: Парите за училища по нов модел – за качество и личности, без избутване до 12-и клас (Обзор)

Директори: Бонуси да има за институциите, чиито ученици дърпат много напред, работят с деца с потребности или от уязвими групи

Премиерът Румен Радев обеща нов модел на финансиране в средното образование, който да не е от типа “парите следват ученика” и непременно да избутва до 12-и клас - без необходимото качество. Новият модел трябва да е подплатен с резултати и с изграждането на личности.

“Въпреки по-високото финансиране качеството в образованието не се подобрява. Последният тест PISA показа, че сме на последно място в Европейския съюз по математика и четене и сред най-слабите по науки. Това означава едно - утре, когато тези деца се влеят в пазара на труда, ние ще бъдем на дъното по конкурентоспособност, производителност и иновации, а това означава на дъното по стандарт и качество на живот”. Това каза в началото на вчерашното заседание на кабинета премиерът. Той уточни, че има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания, а това е възпитанието, от което “училището абдикира през годините”.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев е отговорил уверено, че промяната може да се случи.

Според Радев “МОН и целият Министерски съвет вече работят усилено и това е една от най-важните цели на нашето управление - да гарантираме достойното място на България в ЕС с качествено образование - с премахване на компромисите в обучението, с гарантиране на увереност на учителите в техния статут, с въвеждането на ясни правила в училище, с повече дисциплина и патриотично възпитание, с изграждането на личности, мислещи, уверени, отговорни, които са научени да уважават правилата и хората около себе си и да обичат страната си”.

Анонс за новия модел на финансиране направи преди дни и самият министър Георги Вълчев, който обясни, че той трябва да бъде готов до една година.

“Системата на финансиране в момента изкривява доста дори и поведението на учителите. За да могат да получават финансирането, се получават неща, които възмущават всички. Деца, които очевидно не владеят български, получават оценката си и преминават в по-горен клас”, каза министърът. Той припомни ужасяващ случай от преди няколко години, в който училище прикрило смъртта на едно дете и дори продължавали да му пишат оценки и след неговата смърт, за да получават субсидия.

Днес има случаи на неотбелязване на отсъствия. В рамките на една година ще предложим промяна в този модел на финансиране, така че учителите да са спокойни за своя статут и да почнем да получаваме адекватна информация, защото изкривявайки информацията, не можем да очертаем какъв е проблемът и да търсим неговите решения, каза проф. Вълчев.

“За да стане по-оптимално финансирането, е необходимо да се измерва приносът на училището. Тези, които носят по-голяма добавена стойност в най-широкия смисъл на думата, трябва да получават повече. Това коментира за “24 часа” председателят на Сдружението на директорите в средното образование Асен Александров.

Според него бонуси трябва да има за училищата, чиито ученици са повишили значително успеха си. Повече средства трябва да вземат и такива, които привличат и обхващат ученици от уязвими групи, възпитават социални умения у тях. Допълнително финансиране може да има и за работещите с повече деца със специални образователни потребности, с таланти и др.

Асен Александров даде пример с региони като Смолян и Гоце Делчев, чиято партриархална култура пази пиетета към образованието и учителите и резултатите оттам са високи.

Трябва да се отбележи, че и в момента финансирането на училищата се определя от поне 10 параметъра, а не само от броя на учениците. Необходимо е тези параметри да бъдат оптимизирани по начин, който да насърчава и повишава качеството на образованието в най-широкия му смисъл, допълни Александров.