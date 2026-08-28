Ден преди първолаците бие звънецът за комитетите за президент (Графика)

Първият демократичен бе през 1990 г. от ВНС, още 7 - с пряко гласуване

Винаги досега кандидатът, водещ на първи тур, печели и балотажа

Ден преди първия учебен ден първи звънец ще бие и в предизборната кампания за президент - 14 септември е крайният срок за регистрация на инициативните комитети. Тогава ще са ясни имената, тръгнали към “Дондуков” 2 като граждански номинации. Пет дни по-рано - на 9 септември, пък ще са ясни партиите и коалициите, които имат готовност да излъчат свой човек за държавен глава.

Окончателните имена на кандидатите за президент и вицепрезидент обаче ще са ясни на друга знакова дата - на Деня на Независимостта 22 септември. Двойно по-скъпи ще са изборите на 25 октомври спрямо предишните президентски. В четвъртък правителството одобри план-сметката за вота - 116 928 000 евро. За сравнение, изборите през ноември 2021 г. струваха 123,8 млн. лева (около 63 млн. евро).

Ден по-рано ЦИК обяви обществена поръчка за 10,2 млн. евро по две позиции - ремонт и поддръжка на машините за гласуване за 9,3 млн. евро, а останалите са за транспорта им от и до секциите за гласуване.

Предстои да бъде пусната обществена поръчка и за хартията на машините, стана ясно след среща в четвъртък на ЦИК с министъра на иновациите Иван Василев, който е отговорник за организацията на вота. Той гарантира, че финансовото министерство има готовност да отпусне и още средства, стига да има нужда.

А шефът на ЦИК Георги Хорозов обясни, че приетите от МС средства може и да не бъдат всички изразходвани, но подчерта, че заради изискванията за изцяло машинно гласуване, както и отпадането на ограничението на секциите извън ЕС (закъдето също ще трябват машини, ще се плаща и за транспорт и пренасяне - б.р.) ще има повече разходи.

59 дни остават до 25 октомври, когато ще е 9-ата демократична изборна вълна за президент на България, но осми поред пряк вот.

Първият избор

на президент - на Желю Желев през 1990 г., бе направен от Великото народно събрание. След това то прие и конституцията, която въведе пряк вот за президент.

Желю Желев при избирането му за президент от Народното събрание през 1990 г. СНИМКА: АРХИВ

Малко по-рано - през пролетта на 1990 г., няколко месеца след падането на режима на Тодор Живков, последното избрано преди промените 9-о народно събрание закрива Държавния съвет, а на негово място се създава постът председател (президент) на народната република. За такъв на 3 април 1990 г. онзи парламент избира единодушно Петър Младенов - последният шеф на Държавния съвет. Мандатът му обаче е кратък - след скандала с видеозаписа, в който се твърди, че казва “най-добре е танковете да дойдат”, Младенов подава оставка.

А след първите многопартийни свободни избори от над 45 г. се конституира 7-ото велико народно събрание, което влиза в продължителна и драматична процедура за избор на президент.

След тежки преговори между БСП, СДС и БЗНС, на 1 август 1990 г. за председател (президент) е избран лидерът на Съюз на демократичните сили - философът Желю Желев - първият некомунистически държавен глава от десетилетия. А като знак на компромис и приемственост вицепрезидент става генерал Атанас Семерджиев от БСП.

Новата конституция от юли 1991 г. вече предвижда пряк избор. Той се провежда на 12 и 19 януари 1992 г. на фона на напрегната политическа обстановка - СДС управлява с кабинета на Филип Димитров.

На първи тур Желев с вице Блага Димитрова водят с около 44%, а подкрепяните от БСП Велко Вълканов и Румен Воденичаров са втори с около 30%. На балотажа Желев печели с 52,85% срещу 47,15%. Активността е висока - над 75 %.

Няма случай в седемте преки избора на президент досега да е имало обрат между първия и втория до балотажа - винаги кандидатът, който води на първи тур, печели и втория.

Следващият вот за президент е през есента на 1996 г. България е в тежка икономическа, финансова и политическа криза - банков колапс, 300% хиперинфлация, празни магазини и масови протести. Президентските избори на 27 октомври и 3 ноември 1996 г. се превръщат във вот срещу управлението на БСП с премиер Жан Виденов. Кандидат на Обединените демократични сили е Петър Стоянов с вице Тодор Кавалджиев, а опонент на балотажа му е Иван Маразов от БСП с Ирина Бокова.

Стоянов печели убедително

с почти 60%, което ускорява оставката на Виденов и довежда до служебното правителство на Стефан Софиянски, а после до кабинета на Иван Костов.

През 2001 г. картината се променя драматично. Симеон Сакскобургготски се завръща и печели парламентарните избори с НДСВ. Царското движение обаче не издига кандидат за президент и вотът на 11 и 18 ноември се превръща в битка между действащия президент Петър Стоянов и тогавашния лидер на БСП Георги Първанов. На балотажа Първанов печели с 54% срещу 46%. Това е

първият случай, в който действащ президент губи

преизбиране. Така Първанов и вицепрезидентът Ангел Марин встъпват в длъжност през януари 2002 г.

През октомври 2006 г. Първанов се впуска в битка за втори мандат. На първи тур събира над 64%, но заради недостатъчно високата избирателна активност се стига до балотаж. Опонентът му е лидерът на “Атака” Волен Сидеров, който получава над 21% на първи тур, но на балотажа

Първанов печели с почти 76% - най-внушителната победа дотогава

През 2011 г. на власт е кабинетът на ГЕРБ “Борисов 1”, а кандидатът на партията за президент е регионалният министър Росен Плевнелиев. БСП издига Ивайло Калфин. На балотажа Плевнелиев печели с 52,5% срещу 47,5%. Плевнелиев управлява в период на политическа нестабилност и назначава няколко служебни кабинета.

През 2016 г. има изненада

ГЕРБ, която управлява с втория кабинет на Бойко Борисов, издига тогавашния председател на парламента Цецка Цачева, а БСП залага на Румен Радев с кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова. На първи тур Радев с над 25% изпреварва Цачева, която събира близо 22%. На балотажа Радев печели близо 60%.

През 2021 г. на фона на ковид пандемията, политическата криза и поредица от предсрочни парламентарни избори Радев и Йотова тръгват към втория си мандат, а ГЕРБ-СДС издигат ректора на Софийския университет акад. Анастас Герджиков с вице Невяна Митева. На балотажа Радев и Йотова печелят с близо 67% срещу близо 32% за Герджиков и Митева.

Най-славните и най-рисковите победи за 34 г.

Това са числата за досегашните президентски избори у нас. Какво се вижда:

Най-висока активност - на втори тур Желев срещу Вълканов през 1992 г. - близо 5,2 млн. гласували

Най-ниска активност - на втория тур Радев срещу Герджиков през 2021 г. - малко над 2,3 млн. гласа.

Най-много гласове за победил кандидат - за Желев през 1992 г. - над 2,7 млн., за Стоянов през 1996 г. - 2,5 млн., и за Радев през 2016 г. - 2,063 млн.

Най-малко гласове за загубилия на балотажа - за Волен Сидеров през 2006 г. - 597 хил.

Най-голяма преднина на първи тур: Първанов пред Сидеров през 2006 г. - 1,183 млн. гласа

Най-малка преднина на първи тур - Първанов пред Стоянов през 2001 г. - 41 000 гласа

Най-голяма преднина на втори тур - Първанов пред Сидеров през 2006 г. - 1,4 млн. гласа

Най-малка преднина на втори тур - Плевнелиев пред Калфин през 2011 г. - 167 хил. гласа

През 1992 г. вторият кандидат - Вълканов, съкрати на втори тур разликата с първия - Желев, с цели 428 000 гласа

През 2016 г. първият кандидат - Радев, увеличи на втори тур преднината пред втория - Цацева, с цели 673 000 гласа.

Ако 1/2 от избирателите не гласуват - втори тур. Но колко са те? Социолози очакват активност от 2,7-2,8 милиона

Между 2,7 и 2,8 млн. души се очаква да гласуват на предстоящите избори за президент на 25 октомври по предварителни изследвания на готовността за участие, обясни пред “24 часа” политологът от Изследователски център “Тренд” доц. Димитър Ганев. Според него това няма да стигне за избор на първи тур.

Причината е, че за да спечели кандидат от раз, трябва едновременно да вземе над 50% от подадените гласове и да има над 50% избирателна активност. Това означава около 3,3 милиона гласували, или около 51% от списъците.

ДОЦ. ДИМИТЪР ГАНЕВ

В избирателните списъци са 6,5-6,6 милиона души и конституционният праг за активност се мери спрямо тях, а не спрямо реално живеещите в страната. По данни на НСИ пълнолетните, които живеят в България, са около 5,3 милиона. Разликата идва от българи, които живеят в чужбина, но запазват постоянен или настоящ адрес в страната, обясни доц. Ганев. Тъкмо затова избирателният списък има огромно значение за вота за държавен глава и формално значение за всички останали.

Така е възможно да се получи следният парадокс - кандидат да мине 50% от гласувалите, но пак да се отиде на втори тур заради ниската активност спрямо списъците. Ако те отговаряха на живеещите в страната - около 5,3 милиона, прогнозните 2,7 милиона гласоподаватели биха стигнали за покриване на конституционното изискване.

Политологът уточни, че предвижданията за 2,7–2,8 милиона гласоподаватели са към момента, тоест преди да са ясни всички кандидати. Затова от декларираното участие може да има отклонения. Ако се получи голяма интрига и силни кандидати, бройката може да нарасне. Ако липсват достатъчно мотивиращи фигури, може и да спадне. Доц. Димитър Ганев даде пример с предсрочните парламентарни избори през април.

Тогава активността достигна 51%, но имаше силен протестен и наказателен вот и нов субект - Прогресивна България, който предизвика електорална вълна. На 25 октомври обаче според него активността ще бъде по-ниска от априлския вот.