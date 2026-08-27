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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23462717 www.24chasa.bg

Радев на обиколка в бедстващото от потопа село Струмяни

Тони Маскръчка

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Продължава отстраняването на пораженията в община Струмяни. СНИМКИ: Областна администрация Благоевград

Министър-председателят Румен Радев ще посети Община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. В петък премиерът ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заедно с него ще е и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Разчистването на десетките наводнени къщи и увредената инфраструктура от тонове кал, наноси, дървета и камъни продължава с участието на военни, горски, пожарникари и десетки доброволци.

Кметът Емил Илиев обяви бедствено положение. Къщите на много семейства са потънали в кал, унищожено е имущество, битова техника, покъщнина. Комисия описва щетите.

Продължава отстраняването на пораженията в община Струмяни. СНИМКИ: Областна администрация Благоевград

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