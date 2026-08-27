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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23462722 www.24chasa.bg

Отпускат близо 5 млн. евро за спешната помощ по въздух

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Медицински хеликоптер Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Правителството отпусна близо 5 млн. евро допълнително за въздушната спешна медицинска помощ. Средствата са по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г. и ще бъдат предоставени като субсидия на държавното дружество „България Хели Мед Сървиз", съобщиха от Министерския съвет.

Допълнителното финансиране е в размер на 4 986 305 евро и трябва да покрие нарастващите разходи за работата на медицинските хеликоптери. През тази година дружеството оперира с осем машини, а броят на оперативните му бази е увеличен от една през 2025 г. на две. Планът е до края на годината те да станат четири.

Разширяването на системата води и до по-големи разходи за гориво, техническо обслужване и ремонти, застраховки, командировки, заплати и осигуровки, както и за подготовката на пилотите и поддържането на летателната годност на машините. Част от средствата ще бъдат използвани и за покриване на задължения по договори за сух лизинг с Министерството на здравеопазването.

Данните показват и значително увеличение на броя на спасителните мисии. От началото на работата на системата през юни 2024 г. до края на юли 2026 г. са извършени 314 мисии за спешна медицинска помощ, както и 665 тренировъчни и тестови полета.

Само през първите седем месеца на тази година медицинските хеликоптери са изпълнили 145 спешни мисии - повече, отколкото за цялата 2025 г.

От правителството посочват, че авиационният оператор трябва постоянно да покрива изискванията за безопасност, техническа изправност и летателна годност на хеликоптерите, както и за подготовка на екипажите. Тези разходи не могат да бъдат ограничавани, без това да създаде риск за готовността на системата и качеството на въздушната медицинска помощ.

Според Министерския съвет допълнителното финансиране трябва да гарантира нормалната и устойчива работа на системата за спешна медицинска помощ по въздух.

Вижте какво още реши правителството днес тук.

Медицински хеликоптер

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