Взимат мерки срещу разликите в заплащането между жените и мъжете

Правителството прие проект за промени в Закона за защита от дискриминация, с които се цели намаляване на разликата в заплащането между жените и мъжете за равностоен труд и повишаване на справедливостта и прозрачността на пазара на труда в България, съобщиха от правителствената пресслужба.

По данни на Евростат за 2024 г., цитирани в решението на Министерския съвет, разликата във възнагражденията на жените и мъжете у нас е 12%, което е над средното равнище за Европейския съюз от 11,1%.

Със законопроекта в националното законодателство се транспонира Директива (ЕС) 2023/970 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 г. за укрепване на принципа на равно заплащане на жените и мъжете за равен труд.

С новите разпоредби се въвеждат мерки за повишаване на прозрачността при заплащането на труда. Работодателите ще бъдат задължени да предоставят информация за разликата във възнагражденията на служителите от двата пола, без да разкриват индивидуалния размер на заплатите им.

Законопроектът гарантира и правото на работниците и служителите да получават информация за средните нива на заплащане в предприятието за тяхната позиция, включително разбивка на възнагражденията по пол.

След консултация с представителите на работниците и служителите работодателите ще изготвят съвместна оценка на заплащането. При установяване на необосновани различия в средното възнаграждение на жените и мъжете, които полагат равностоен труд, ще бъдат предприемани коригиращи действия.

В средата на август Министерството на труда и социалната политика предложи план за намаляване на разликите в заплащането между жените и мъжете и преодоляване на стереотипите. Срокът за обществено обсъждане на плана е 11 септември 2026 г.

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