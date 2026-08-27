ЦИК прие номерацията на секциите за изборите

Централната избирателна комисия (ЦИК) прие решение за единната номерация на избирателните секции в страната за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., съобщиха от Комисията.

При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент се образуват избирателни секции, като единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида "АА ВВ СС ХХХ", където АА е номерът на изборния район, гласи решението на ЦИК, цитирано от БТА.

Номерата на изборните райони са следните:

01 – Благоевградски

02 – Бургаски

03 – Варненски

04 – Великотърновски

05 – Видински

06 – Врачански

07 – Габровски

08 – Добрички

09 – Кърджалийски

10 – Кюстендилски

11 – Ловешки

12 – Монтана

13 – Пазарджишки

14 – Пернишки

15 – Плевенски

16 – Пловдив

17 – Пловдивски

18 – Разградски

19 – Русенски

20 – Силистренски

21 – Сливенски

22 – Смолянски

23 – София-23

24 – София-24

25 – София-25

26 – Софийски

27 – Старозагорски

28 – Търговищки

29 – Хасковски

30 – Шуменски

31 – Ямболски

Според решението кметовете на общини образуват със заповед избирателни секции за изборите за президент и вицепрезидент не по-късно от 4 септември 2026 г. или не по-късно от 50 дни преди изборния ден и утвърждават тяхната номерация и адрес.

Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично. Тя може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването ѝ пред областния управител, който се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на областния управител може да се обжалва в тридневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в тридневен срок от постъпването ѝ с призоваване на заинтересованите страни. Обжалването не спира изпълнението. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване, поясниха от ЦИК.

Кметовете на общини трябва да изпратят до 4 септември 2026 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и да уведомят районната избирателна комисия (РИК), включително и след последваща промяна на адресите на избирателните секции в общината.

Районната избирателна комисия не по-късно от 19 септември 2026 г. или не по-късно от 35 дни преди изборния ден формира единните номера на избирателните секции в изборния район съобразно единната номерация на секциите, определена от решението на Централната избирателна комисия. Решението подлежи на обжалване чрез Комисията в тридневен срок от обявяването му.

Правителството одобри план-сметката за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Средствата са в размер на 116 928,0 хил. евро.