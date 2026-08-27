Заместник-кметът Борислав Рачев приветства баскетболните национали в Русе

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол проведе тренировка в „Арена Русе" в рамките на последния етап от подготовката си за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. На тренировката присъства заместник-кметът Борислав Рачев, който поздрави старши треньора Любомир Минчев и състезателите и им пожела успех в предстоящите срещи. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„За Русе е чест да бъде домакин на националния отбор и да посрещне едни от най-добрите български баскетболисти. Пожелавам на Любомир Минчев и на целия екип спокойствие, увереност и силен отборен дух в предстоящите мачове. Вярвам, че с добра игра и характер българските „лъвове" ще зарадват всички, които ги подкрепят", заяви Борислав Рачев. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

По време на срещата заместник-кметът разговаря със старши треньора и с председателя на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков за подготовката на тима, предстоящия двубой с Румъния и възможностите Русе да продължи да бъде домакин на спортни лагери и значими баскетболни събития. Обсъдени бяха и перспективите за развитието на баскетбола сред децата и младите хора в града и значението на срещите им с водещи български спортисти.

Националният отбор остава в Русе до 28 август, след което ще отпътува за Румъния. Първият мач на България от група D на втория етап от предварителните квалификации е на 30 август в Тулча срещу домакините.

Русенци присъстваха и на официалната тренировка на отбора в „Арена Русе". Те имаха възможност да видят отблизо и звездата на българския баскетбол Александър Везенков и да дадат своята подкрепа на „лъвовете" преди старта на пътя им към Евробаскет 2029.