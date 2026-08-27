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Блъснаха велосипедист в Раковски

24 часа Пловдив онлайн

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Общо 6 катастрофи са регистрирани на територията на областта днес

Велосипедист е пострадал при катастрофа в Раковски, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал около 17,10 ч. в района на кръстовището между улиците "Михаил Добромиров" и "Иван Асен II". Няма загинал в произшествието, но велосипедистът е ранен. Все още няма информация за състоянието му.

Снимка: МВР
Снимка: МВР

Малко по-късно, около 20,15 ч., в полицията е постъпил сигнал за катастрофа между два автомобила под ъгъл на кръстовището между "Славееви гори" и "Петрова нива" в пловдивския кв. "Кючук Париж". Пострадал е един човек. 

Снимка: МВР
Снимка: МВР

От началото на деня МВР е регистрирало общо 6 пътни инцидента на територията на областта. Точно в полунощ е получен сигнал за блъснат пешеходец на бул. "Цариградско шосе" в Пловдив, където често живеещи в района пресичат неправилно. В 2,30 ч. е съобщено за удар в крайпътно съоръжение в Карлово. В 10,25 ч. идентично произшествие е станало на "Асеновградско шосе", малко преди отбивката за Куклен. А в 16,20 ч. коли са се блъснали под ъгъл на бул. "Руски" в областния център. Трите катастрофи са се разминали без пострадали. 

СНИМКА : Архив
Снимка: МВР
Снимка: МВР

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