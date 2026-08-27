Контролирано взривяват боеприпаси край село Белица в петък, пускат BG-ALERT

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Контролирано ще бъдат взривявани боеприпаси на 28 август, петък, в зоната на обявеното частично бедствено положение край завод „ЕМКО“ край село Белица, съобщиха от Община Трявна.

Обезвреждането ще бъде извършено от специализирани екипи на Министерството на отбраната в зоната с радиус 500 метра от площадката на завода. Дейностите са планирани за времето от 10:00 до 14:00 часа.

От общинската администрация призовават гражданите да запазят спокойствие.

Във връзка с предстоящото контролирано взривяване ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване „BG-ALERT“, пише БТА.

На 12 август в района на завод „ЕМКО“ също беше извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Тогава дейностите бяха извършени от специализирани екипи в часовия диапазон от 13:00 до 16:00 часа, като за информиране на населението беше активирана системата „BG-ALERT“.

Предприетите действия са свързани с инцидента от 10 август, когато пожар в склад за боеприпаси на „ЕМКО“ край село Белица беше последван от взривове. При инцидента нямаше жертви и пострадали, а районът беше отцепен.

След инцидента беше обявено частично бедствено положение в зона с радиус 500 метра от площадката на завода. На 13 август започна огледът на мястото, след като специалисти обезопасиха и унищожиха останали невзривени боеприпаси.

На 20 август Община Трявна съобщи, че частичното бедствено положение в района е удължено с 30 дни, считано от 13 август.