Общински съветник във Велики Преслав напусна ПП-ДБ, иска да членува в „Прогресивна България"

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Общинският съветник във Велики Преслав Иван Батов обяви, че напуска групата на „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). Той е подал заявление за членство в партията на Румен Радев „Прогресивна България" (ПБ).

Тази седмица на заседанието на Общинския съвет във Велики Преслав бе оповестено, че Иван Батов се оттегля от групата на ПП-ДБ и става независим съветник. Подал е заявлението си още на 3 август.

Така групата на ПП-ДБ там остава с двама представители - Пламен Андреев и Ангел Ангелов.

Иван Батов е станал общински съветник на изборите през 2023 г. благодарение на преференции. Той е бил 11-и в листата на ПП-ДБ, но с 62 лични гласа е успял да стане трети.

От коалицията коментираха пред Клуб Z, че Батов е бил разочарование и не бил деен като общински съветник. Той не е партиен член, в листата попаднал като част от гражданската квота на „Продължаваме промяната" (ПП).

Шуменската депутатка от ПП Айлин Пехливанова заяви, че не е изненадана от напускането на Иван Батов.

„По-скоро съм изненадана, че г-н Батов толкова много време изчака, за да напусне групата на ПП-ДБ в Общинския съвет, тъй като той от доста време не е партийно активен. Той беше и от гражданската квота, не беше член на партията. Чух, че е участвал в първата, учредителна среща на „Прогресивна България" в община Велики Преслав. Очевидно има намерения да се реализира в друга партия и има амбиции за изборите догодина (местните – б.а.)."

Според Пехливанова действията на Иван Батов са на човек, който „си търси реализация на фона на вълната, която се заформя" към партията на Румен Радев.

Самият Иван Батов потвърди, че е станал привърженик на „Прогресивна България" (ПБ).

„Подадох заявление за членство. Нямам върнат резултат – дали съм приет за член към момента. Но предполагам, че най-вероятно вече съм", каза той.

Батов потвърди и информацията, че е присъствал при учредяването на общинската структура на ПБ.

„Аз не съм бил член на никоя партия до момента. Единствено към „Прогресивна България" имам попълнена карта за членство", каза още Иван Батов.

За напускането на групата на ПП-ДБ той посочи:

„Това са мои лични съображения. Аз съм си преценил и съм решил така."

Батов е бил кандидат и за народен представител от ПП-ДБ на изборите през октомври 2024 г. Тогава той е бил на последното, 12-о място в листата на коалицията в Шумен.