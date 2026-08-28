96 пожара у нас за последните 24 часа

През изминалото денонощие в страната са потушени 96 пожара, а екипите са се отзовали на 137 сигнала за произшествия, информира на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
При пожарите няма загинали и пострадали.
С преки материални щети са възникнали 13 пожара, от които два в жилищни сгради, един в промишлени сгради, шест в транспортни средства и пр.
Без нанесени материални щети са възникнали 83 пожара, от които 50 в сухи треви и др.
Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции.
Лъжливите повиквания са осем.