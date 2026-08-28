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96 пожара у нас за последните 24 часа

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Пожарна Снимка: Архив

През изминалото денонощие в страната са потушени 96 пожара, а екипите са се отзовали на 137 сигнала за произшествия, информира на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 13 пожара, от които два в жилищни сгради, един в промишлени сгради, шест в транспортни средства и пр.

Без нанесени материални щети са възникнали 83 пожара, от които 50 в сухи треви и др.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са осем.

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