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Взривяват под контрол боеприпаси, разхвърчали се от гръмналия склад на "ЕМКО" край Трявна

Дима Максимова

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Заводът за боеприпаси "ЕМКО" Снимка: Дима Максимова

На 28 август 2026 г. /петък/ предстои извършването на контролирано взривяване на боеприпаси, открити от сапьори в периметъра на избухналия склад с боеприпаси в село Белица.  Обезвреждането ще се извърши от специализирани екипи на Министерство на отбраната в зоната на обявеното частично бедствено положение.  То е за горите в радиус от 500 метра от площадката на завод "ЕМКО" край село Белица. Това съобщиха от общината в Трявна. 

От администрацията призовават гражданите да запазят спокойствие. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 ч. до 14 ч. Ще бъде задействана Националната система за оповестяване "BG-ALERT".

Специализирана инженерна група от Сухопътните войски и екип от Военномедицинска академия от 14 август изпълняват задача по прочистването на района извън завод „ЕМКО" ООД в близост до с. Белица (община Трявна) от разпръснати невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, възникнал вследствие на експлозии. Силите са в състав от 17 военнослужещи и 1 цивилен служител с 6 единици военна техника. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Общата площ за прочистване е 566 дка, като до 25 август са прочистени 398 дка, открити са 53 невзривени боеприпаса и 1070 кг метални отломки. Изпълнението на задачите се извършва при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност.

Заводът за боеприпаси "ЕМКО"

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