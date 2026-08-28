Кирил Борисов: Изтекла е информация и заглушителят в "Драгалевци" е бил скрит

"По всичко личи, че е изтекла информация за тази проверка и това устройство е било скрито. Има акумулатори, кабели, антени, самият заглушител го няма. Според мен най-вероятно е изтекла информация и набързо е скрит, това не е прецедент", това коментира журналистът от "24 часа" Кирил Борисов в сутрешния блок на БНТ за заглушителя в ресторант в столичния кв. "Драгалевци".

В четвъртък от прокуратурата обявиха, че при акцията в ресторанта устройството не е открито. Прокурор Александра Стефанова обясни, че към момента по делото са установени и иззети кабели, акумулатори, генератори и други. По предварителни данни на експертите с тях не може да се заглушава сигнал.

За устройството стана ясно в края на миналата седмица, то било в заведение в "Драгалевци" и смущавало GPS навигацията дори на самолети. Гръцкият ресторант се свързва с митичните бизнесмени Христофорос Аманатидис - Таки и Размиг Чакърян - Ами.

"Пепи Еврото и Размиг Чакърян също бяха предупредени преди години, според мен става въпрос за същото", обясни Борисов.

По думите му във всички случаи говорим за човек или група, които са искали да бъдат над закона.

"Това устройство е закупено от охранителна фирма, която няма пряка връзка с Размиг Чакърян. Въпрос на доказване е кой го е ползвал това устройство", каза още журналистът.

"Ако се ограничим само до един GPS заглушител, няма да свършим работа. Тук говорим за една много сериозна организация, която си има йерархия", заяви той.

Според него дали става дума за организирана престъпност трябва да каже съдът.

"Тези така наречени нови играчи в ъндърграунда не са като старите, те не искат публичност. От онези, които познавахме като Илия Павлов, Георги Илиев и т.н., има коренна разлика. Не са случайни нещата да пазят анонимност, да не искат да излизат на светло. Самият факт да се пазиш от атентат с незаконен заглушител означава, че има нещо нередно", каза Кирил Борисов.

По думите му засега властта може само да ограничи финансирането с държавни пари на подобни структури.

"Чадърът само изпълнителна власт не може да го свие. Каквото и да направи МВР, то отива в прокуратурата. Видяхме със заглушителя - полицията каза едно, излезе прокуратурата и каза, че няма заглушител. Къде е Чакърян, не е разпитан, не е обвинен", обясни още журналистът.

Според него чадърът върху организираната престъпност може да се свие тогава, когато изпълнителната и съдебната власт работят в една посока.

"Деолигархизацията ще бъде много дълъг процес и да се надяваме, че един мандат на правителството ще стигне", каза Борисов.