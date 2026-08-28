Даниел Панов: Велико Търново е равностоен партньор на Плевен и Русе в Концепцията за регионално развитие

Кметът на Велико Търново Даниел Панов официално поиска от министъра на регионалното развитие арх. Иван Шишков изчистване и коригиране на спорните моменти в проекта за Национална концепция за регионално и пространствено развитие 2026-2040, съобщиха от пресцентъра му.

Панов подчерта, че стратегическият документ в същината си разглежда Велико Търново като равнопоставен стратегически партньор на Плевен и Русе, а единственият спорен текст с термина „дублиращи функции" е редно да бъде коригиран.

На сесия на Великотърновски общински съвет кметът разясни – концепцията не предвижда второстепенни функции на старата столица и в нито един момент по същество не разглежда старата столица по подобен начин.

„В документа ясно се казва - Велико Търново като областен център извън София и шестте големи града с над 100 000 души население, единствен попада в Трето йерархично ниво, но заради големия си потенциал има всички възможности да се изкачи до от Ниво 3+ до Ниво 2".

Концепцията отчита и мястото на Велико Търново сред десетте водещи градски центрове в България, липсата на демографски срив. Старата столица е най-силната икономика в настоящия Северен Централен район, отчетена е добрата образователна структура, ниската безработица, високият коефициент на заетост", коментира Панов. По думите му – всеки може да си отговори защо Велико Търново не покрива критериите за обем на чуждестранни инвестиции и доходи за Ниво 2, а именно защото държавата от години не изпълнява ангажиментите си за стратегическата инфраструктура и магистралната свързаност в Северна България, както и между Северна и Южна България.

„За да няма противоречия и спекулации официално поисках от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков спорните моменти да бъдат изчистени. Велико Търново да се разглежда като самостоятелен регионален икономически център, да се подчертае равнопоставеността му на Русе и Плевен.

И много важно – държавата да изпълни важната инфраструктурна свързаност в Северна България и между Северна и Южна България. Без магистралите по оста запад-изток и север-юг, колкото и усилия да прави всеки един град на север от Стара планина, същинския икономически подем ще остане трудно постижим", завърши Даниел Панов.

Правителствената формулировка, че Велико Търново ще е "дубльор" на Русе, предизвика вълна от недоволство в местните групи в социалните мрежи. Учени, общественици, интелектуалци и граждански сдружения поискаха отваряне на Конституцията и вписването му в Основния документ като историческа столица на България, както и статут на специална защита от държавата.