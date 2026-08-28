Цветан Цветанов: След изказването на прокуратурата за „Драгалевци" остават много въпроси

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Бившият вътрешен министър настоя службите да установят къде е устройството за заглушаване, кой го е купил и има ли регистрация

След вчерашното изказване на прокуратурата по случая с „Драгалевци" остават много въпроси. Това заяви бившият вътрешен министър Цветан Цветанов в ефира на „Здравей, България".

От държавното обвинение съобщиха, че са събрани доказателства за заглушаване на сигнал в столичния квартал, но самото устройство не е открито.

Според Цветанов службите трябва да установят къде се намира техниката и как е попаднала в България.

„Службите трябва да наваксат изоставането и да кажат къде е тази техника, каква е тя, кога е закупена, откъде е закупена, дали е българска фирма, дали има някакъв лицензионен режим, дали има регистрация", коментира той.

По думите му след това трябва да се прецени дали са необходими законодателни промени, които да предвиждат по-сериозна наказателна отговорност при установено използване на подобни технически средства.

Законът изостава от технологиите

Цветанов обърна внимание и на друг проблем – според него българското законодателство не е в крак с развитието на технологиите.

По думите му е необходимо да бъдат създадени специализирани структури, които да могат да установяват подобни случаи на заглушаване и да проследяват използваната техника.

„Трябва да има специализирани структури, които да могат да установяват подобни заглушавания", посочи бившият вътрешен министър.

Той отхвърли и твърденията, че през годините институциите са пазили определени представители на бизнеса, свързвани с подземния свят.

Цветанов даде за пример периода 2009-2013 г., когато беше министър на вътрешните работи.

„Държавата имаше достатъчно политическа воля и професионализъм в служителите, за да може да противодейства на тежката организирана престъпност", заяви той.

Според него именно тогава държавата е била „респектираща спрямо организираната престъпност".

„Таки живееше в Дубай, Маргините – в Испания"

Цветанов коментира и критиките за възхода на знакови фигури от подземния свят. По думите му в периода, когато е ръководил МВР, институциите са работили активно срещу тях.

„Таки към тогавашния момент не живееше в България, а в Дубай", каза Цветанов.

Той припомни и случая с Димитър Желязков – Митьо Очите, като посочи, че по това време той е изтърпявал 4-годишна присъда, а след предсрочното си освобождаване е избрал да живее в Гърция.

„Знаеше, че България няма да може да осъществява тези дейности, които е правил преди", коментира Цветанов.

По думите му братята Маргини също са се преместили в Испания, защото са знаели, че държавата е ограничила влиянието на организираната престъпност.

Цветанов засегна и случая с Алексей Петров, като заяви, че според него той е бил част от организираната престъпност и че това е било потвърдено от евроатлантически партньори.

„Когато ние го задържахме, видяхте как ми се стовари цялата власт на прокуратурата срещу мен. Защото никой не искаше да посегне към него", каза бившият вътрешен министър.

Случаят с предполагаемото заглушаване в „Драгалевци" остава обект на разследване, а според Цветанов една от ключовите задачи пред службите е да установят произхода и местонахождението на използваната техника.