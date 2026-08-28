Заради стар бас: кметът на Бургас и министърът на туризма готвят миди в Ченгене скеле

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Кметът на Бургас Димитър Николов и министърът на туризма Илин Димитров се събраха в рибарското селище Ченгене скеле за интересно начинание - да приготвят миди и морски деликатеси.

"Поводът е една наша стара уговорка отпреди четири години, имахме един бас. Аз бях казал, че ще имаме повече туристи, а той каза "Нека да видим". И ето, сега изпълняваме уговорката. Идеята беше да покажем, че от нашето Черноморие по-хубаво няма", каза министърът пред БНТ.

Двамата приготвят миди по бургаски и такива на ламарина. Пристигнаха и рибари с прясна риба.

"Аз от рождението си готвя риба така, че нямам притеснения", похвали се бургаският кмет.

Министър Димитров пък каза, че е завършил колежа по туризъм във Варна и обича много да готви. Той поздрави Димитър Николов за домакинството на "Евровизия".

"Това е победа не само за Бургас, но и за цялото Черноморие", каза Димитров и подари на бургаския кмет икона на "Св. Николай Чудотворец".

По думите на министъра след едно колебливо начало на сезона към момента данните се доближават до миналогодишните.

За финал двамата дегустираха приготвените миди и заключиха, че са "супер".