43 874 сигнала на тел. 112 са регистрирани за седмица

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Общо 43 874 сигнала към единния европейски номер за спешни повиквания 112 са регистрирани от 7:00 ч. на 21 август до 7:00 ч. на 28 август от регламентирани повиквания, съобщиха от Дирекция „Национална система 112" към МВР.

За седмица имаме над 100 сигнала за вандалски прояви на непълнолетни и опасно каране на тротинетки, каза пък в интервю за "24 часа" директорът на дирекция "Национална система 112" към МВР Красимир Димитров. Той разказа и как се работи за ново поколение 112 с възможност за изпращане и на видео и текст.

В последната седмица 15 247 сигнала са насочени към центровете за Спешна медицинска помощ.

Регистрираните сигнали за транспортни произшествия са 2092, за пожари –3481, за бедствия – 114, за аварии – 724, за битови и промишлени инциденти – 13. както и осем сигнала, свързани с опасни вещества.

Постъпили са 13 152 сигнала за престъпления против личността и 1000 за престъпления против собствеността.

За рисково шофиране и гонки са подадени 71 сигнала, за изгубени или бедстващи хора 463, а за нелегални мигранти/бежанци – 11.

Към общините за реакция са изпратени 7580 сигнала.

През седмицата бяха изпълнени 11 авиомедицински мисии, при които пациенти в тежко състояние получиха възможност за навременно високоспециализирано лечение.

През периода са обработени 26 трансгранични обаждания, свързани с Румъния, Гърция, Австрия, Нидерландия и Унгария. Причините са кражби, спешни медицински състояния и един пожар.

Сред случаите е и сигнал за шофьор със съмнение за микроинсулт в района на Швехат, Австрия. Мъжът е транспортиран и настанен в лечебно заведение.

През седмицата няколко силни бури доведоха до множество сигнали за паднали дървета и клони, прекъснати електрически проводници, градушки, наводнения и други щети.

Между 15:30 ч. и 17:15 ч. в понеделник след бурята с градушка в София и областта са постъпили 105 сигнала. Сред тях е и сигнал за гръмнал трафопост.

В нощта на 24 август ситуацията в община Струмяни се развива изключително динамично. Само в рамките на 25 минути постъпват 20 сигнала, свързани с последиците от преливането на реките Шишка и Злинска.

В същия период са регистрирани и 21 сигнала за щети от паднала градушка в град Батак и седем сигнала за преляла река в град Пещера. Във вторник множество сигнали за паднали клони и дървета и скъсани електрически проводници вследствие на бурята са постъпили от областите Ловеч и Плевен.

На 21 август е постъпило eCall обаждане за ПТП на главен път Силистра–Русе, на разклона за село Ситово. При инцидента са пострадали петима души, които са транспортирани и хоспитализирани.

В 23:18 ч. във вторник е получен сигнал за жена, паднала от скалите в тревиста местност в село Камен бряг, област Добрич. Екип на ЦСМП е транспортирал пострадалата в лечебно заведение.

За предходната седмица - от 14 до 21 август, са постъпили общо 43 126 повиквания към тел. 112. Те са с шест процента повече в сравнение със същия период на миналата година.