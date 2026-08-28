Две катастрофи на АМ „Марица" за часове, камион разкъса мантинелите и през насрещното платно спря в нива

Две катастрофи станаха за няколко часа на АМ „Марица", като при едната камион разкъса разделителните мантинели, навлезе в насрещното платно и се озова в земеделска нива, а при другата пострада 20-годишен младеж от Германия.

Тази сутрин при 85-ия километър на магистралата камион „Волво" с полска регистрация, управляван от 36-годишен мъж от Узбекистан, спукал предна лява гума. Тежкотоварният автомобил пресякъл платното, разкъсал двете разделителни мантинели и навлязъл в насрещната лента. След това напуснал пътя и се озовал в земеделска нива.

Шофьорът е бил контактен и е транспортиран в МБАЛ – Хасково за преглед. Пробата му за алкохол е отрицателна.

Другата катастрофа е станала тази нощ около 2:10 часа при 23-ия километър в посока Пловдив. 49-годишна жена от Германия, управлявала „Мерцедес", загубила контрол над автомобила и ударила движещ се пред нея друг „Мерцедес", шофиран от 54-годишен мъж от Турция. След сблъсъка колата на жената се ударила и в предпазната мантинела.

Пострадал е 20-годишен германец, пътувал в автомобила на 49-годишната. Той е прегледан и освободен за домашно лечение без опасност за живота. На водачката е съставен акт.