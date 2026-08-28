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Нивото на река Дунав се повишава в почти целия български участък

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Рекорден спад на нивото на Дунав имаше през това лято. Снимка: СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък е отчетено за последните 24 часа, съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Най-голямо е повишението при водомерния пост край Ново село - с осем сантиметра. При Лом то е с пет сантиметра, при Видин е с четири сантиметра, а при Оряхово - с два сантиметра.

При водомерния пост край Русе е отчетено повишение с два сантиметра, а при Никопол е със сантиметър. Застой на нивото е отчетен при Силистра.

Край Русе нивото на реката днес е минус 121 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с още три сантиметра.

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

БТА припомня, че преди ден бе отчетено отново повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък.

Рекорден спад на нивото на Дунав имаше през това лято.

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