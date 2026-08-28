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Три ярки джаз звезди събира в концерта „Ladies of Jazz" търновският театър

Дима Максимова

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Три дами с изключителни гласове и неподражаемо сценично присъствие събира новият проект „Ladies of Jazz" на Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов" във Велико Търново. Гранд дамата на българския джаз Камелия Тодорова, артистичната и колоритна Милица Гладнишка и харизматичната джаз и соул звезда Рут Колева ще завладеят сцената заедно с оркестъра на великотърновския театър. Проектът е под диригентството на маестро Ганчо Ганчев. Концертът ще бъде представен на 10 септември от 20 часа на сцената на Летния театър във Велико Търново.

„Създаваме „Ladies of Jazz" като музикална среща между три забележителни изпълнителки, всяка със свой характер и отношение към джаза. Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева носят различен сценичен темперамент, поколенчески опит и изпълнителски почерк. Именно съчетанието на техните гласове със звученето на оркестъра превръща концерта в специално събитие. Вярвам, че публиката ще преживее една красива, емоционална и стилна вечер", споделя диригентът и директор на МДТ „Константин Кисимов" маестро Ганчо Ганчев.

Програмата съчетава обичани песни от репертоара на трите певици със световни джаз и соул класики. Творбите ще прозвучат в специални аранжименти, които разгръщат богатството на оркестровия звук и подчертават индивидуалността на всяка от солистките. Кулминация на вечерта ще бъдат общите изпълнения на трите певици на „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" и „Crazy Little Thing Called Love", съобщават от екипа на Великотърновския театър.

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