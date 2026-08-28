Наши депутати ще са на делото срещу Ива Михайлова в Кочани

Няколко български депутати ще присъстват на съдебното заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, Република Северна Македония.

Народните представители от парламентарната група „Прогресивна България" и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ще са на заседанието.

От ГЕРБ съобщиха, че Георг Георгиев и Красимир Терзиев също ще

са там.

"Присъствието на Георгиев и Терзиев е израз на това, че ГЕРБ следи

отблизо развитието на казуса около Ива Михайлова и стои категорично зад

нейното право на справедлив съдебен процес, както и това да ѝ се

предостави възможност да продължи необходимото ѝ лечение в България", казват от партията на Бойко Борисов.

Народните представители от "Възраждане" Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев бяха на предно заседание по делото.

На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди решението на Основен съд – Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение извън Република Северна Македония.

Делото на 23-годишната Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и македонско, тече вече 10 месеца.

Съдът в град Кочани я не допуска до лечение в България, докато трае делото ѝ за пътнотранспортно произшествие.

През октомври миналата година Ива се прибира в Северна Македония за контролен преглед при ортодонт. По думите ѝ, докато пътува по пътя към Щип, след като преминава през Кочани, забелязва цивилен автомобил, за който знае, че е полицейски, тъй като го познава от града. В него се намират трима полицаи – двама мъже и една жена, които по това време извършват проверка на друг автомобил.

Според експертизата на прокуратурата относно катастрофата два автомобила са се сблъскали върху осовата линия на пътя и именно това е основанието обвинението да приеме, че Михайлова носи вина за инцидента. Двете независими експертизи обаче стигат до противоположен извод – според едната насрещният автомобил е навлязъл с 90 сантиметра в нейното платно, а според другата – с 95 сантиметра, което според експертите е причината за катастрофата.

Младата жена разказва, че за да заобиколи спряната полицейска кола, насрещно движещият се автомобил навлиза в нейното платно и се удря челно в колата ѝ. След удара нейният автомобил се блъска в мантинелата, а другият се завърта и остава между двете платна.

"Той ме удря с предната си част, съответно на него предната част му е супена, а пък на мен лявата, защото ме удря отляво. Случва се това и полицайката, която беше там, дойде и ми помогна, даде ми вода, докато другите двама по никакъв начин не се отзоваха нито при мен, нито при останалите пострадали от другата кола. Съответно колата, която беше зад мен, едно момче също дойде и ми помогна. Те искаха да ми изкарат колата, докато дойде пожарна и линейката", допълни тя.

"Останах в колата, защото нямаше как да ми изкарат, пък и бях доста счупена и ме болеше всичко. Закараха ни веднага в болницата в Кочани и мен и от другата кола хората. Снимаха ни на рентген. Направиха всичко, но на мен ми казаха, че почти ми няма нищо, че съм добре. Но пък аз се чувствах, че изобщо не съм добре. Буквално ме болеше всичко. И по мое желание ме закараха в Скопие. Там също ми направиха ядрено-магнитен и се оказа, че имам счупени прешлени - L5, а L4 - спукан. И останах четири дни в болница под тяхно наблюдение за терапии, в които четири дни ме пазеше полиция 24/7. Още когато пристигнах, няколко часа по-късно, дойде полиция. Взеха ми българския и македонския паспорт. Веднага ме обвиниха. Без даже да има някаква експертиза направена. Забраниха ми да напускам Македония и също град Кочани, в който аз, като се върна от болница, трябва да бъда там, защото там имам баба и дядо. Иначе, със сигурност, щяха да ме сложат и в ареста да бъда" , разказва още тя.

"Интервенция, която трябва да ми се направи, за да мога да си остана добре, изцяло физически, я има в България, Турция, Израел - от близките държави тук. В Македония даже не са чували за такова нещо", допълни тя.

По думите ѝ няколко часа след постъпването ѝ в болницата полицията изземва както македонските, така и българските ѝ документи за самоличност. Тя твърди, че още тогава фактически е била третирана като виновна, без да е изготвена каквато и да е експертиза.

Оттогава Ива няма право да напуска Северна Македония, а дълго време ограниченията включват и забрана да напуска град Кочани. Въпреки че в продължение на месеци няма официално повдигнато обвинение, документите ѝ остават отнети. Адвокатите ѝ многократно заявяват, че не знаят от какво точно трябва да я защитават, тъй като официално обвинение липсва.

Едва осем месеца след катастрофата Ива получава обвинение, а впоследствие и призовка за делото, насрочено за 6 юли.

Междувременно здравословното ѝ състояние остава сериозен проблем. По думите ѝ лекарите препоръчват специализирана хирургична интервенция, която не се извършва в Северна Македония, но може да бъде направена в България, Турция или Израел.

Въпреки това съдът последователно отказва да ѝ разреши да напусне страната, за да се лекува. До момента тя е получила общо пет отказа.

Първата молба е внесена през декември или януари с аргумента, че здравните ѝ осигуровки са в България и лечението там е най-подходящо. Следва ново искане в края на март, подкрепено със становище на невролог за необходимата операция, но отново без успех. Последва обжалване пред Апелативния съд в Щип, който също отказва промяна на мярката.

При следващото искане, внесено на 27 април, защитата предоставя и гаранция под формата на недвижим имот, собственост на Ива, както и експертиза от съдебен лекар, според която лечението трябва да бъде проведено по спешност. Въпреки това разрешение за напускане на страната така и не е дадено.

Ива е категорична, че свидетелските показания подкрепят нейната версия за случилото се. По думите ѝ има множество очевидци – хора, пътували зад нейния автомобил, зад другия автомобил, както и други свидетели, които са видели как насрещната кола навлиза в нейната лента. Тя твърди, че всички тези свидетели са били посочени пред прокуратурата, но прокурорът е разпитал само един от тях и то пет месеца след инцидента.