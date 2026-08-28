Огнища на шарка по овцете и козите са установени в областите Благоевград и Хасково

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Българската агенция по безопасност на храните откри две огнища на шарка по овцете и козите - в село Обел, община Благоевград, област Благоевград и в село Тянево, община Симеоновград, област Хасково, съобщиха от Агенцията.

В област Благоевград е регистрирано първично огнище в животновъден обект с 67 животни. Сигналът е подаден от регистрирания ветеринарен лекар.

Определена е петкилометрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Клисура, Логодаж и Обел в община Благоевград, област Благоевград.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Благоевград, селата Бело поле, Бучино, Българчево, Габрово, Дебочица, Дренково, Еленово, Зелендол, Изгрев, Лешко. Лисия, Мощанец, Падеш, Покровник, Рилци, Селище и Церово от община Благоевград, област Благоевград; селата Брестово, Докатичево, Железница, Сухострел, Тросково и град Симитли от община Симитли, област Благоевград; селата Бараково, Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Фролош и град Кочериново от община Кочериново, област Кюстендил; селата Ветрен, Илия, Раково, Тишаново и Църварица от община Невестино, област Кюстендил.

В област Хасково е регистрирано вторично огнище в животновъден обект с 12 овце. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването.

Определена е петкилометрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград, област Хасково; село Овчарово от община Харманли, област Хасково.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Симеоновград, селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново от община Симеоновград, област Хасково; град Харманли, селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово от община Харманли, област Хасково; селата Българска поляна, Орлов дол и Владимирово от община Тополовград, област Хасково; село Светлина от община Димитровград, област Хасково; град Гълъбово, селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово от община Гълъбово, област Стара Загора; селата Полски градец, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново от община Раднево, област Стара Загора; селата Бащино и Васил Левски от община Опан, област Стара Загора.

Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС", както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.

БТА припомня, че вчера БАБХ съобщи за едно първично и три вторични огнища на шарка по овцете и козите в село Розово, община Казанлък, област Стара Загора. В обектите се отглеждат съответно по 11, 8, 4 и 7 животни. Сигналите са подадени от собствениците на животновъдните обекти, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти.