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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23464885 www.24chasa.bg

Във Видин иззеха 125 литра алкохол без акциз

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Полицаи и митнически служители откриха и иззеха 125 литра етилов алкохол без документи за платен акциз при съвместна проверка в село Връв. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Видин.

Проверката е извършена на 27 август на частен адрес в селото. Безакцизната течност е намерена в избено помещение и е иззета по надлежния ред.

По случая в Районно управление – Видин е образувана преписка.

През юни месец при три проверки в района на община Петрич бяха иззети общо 1368 литра етилов алкохол без документи за платен акциз. Алкохолът е открит от митнически служители в частни имоти след сигнал от Районното управление на МВР в Петрич.

През изминалото денонощие полицейските служители в областта са реагирали на седем сигнала. При контролната си дейност те са проверили 194 лица и 222 моторни превозни средства, като за установените нарушения са съставени 23 акта и 41 фиша.

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