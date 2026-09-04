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Петър никога не е залагал, Симона е - кой от двамата познава риска

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Петър никога не е залагал, Симона е - кой от двамата познава риска

Петър Чаков е магистър-фармацевт и никога не е играл хазарт. Симона Пантова е журналист в „България днес“, позната и като участничка в „Ергенът“, и е залагала. Той се смята за късметлия. Тя - по-скоро не. И точно тук експериментът става интересен.

„Заложи на мен“ е кампания, която отваря честен разговор за хазарта - без назидание и без фалшиви печеливши формули. Защо започваме да играем? Кога късметът се превръща в оправдание? И в кой момент вече не ние избираме играта, а тя започва да избира вместо нас?

Днес поставихме Петър и Симона пред едни и същи въпроси за риска, увереността и личния избор. Отговорите им идват от две различни гледни точки, но водят до един и същи въпрос - на какво всъщност си струва да заложиш?

Гледайте социалния ни експеримент докрай. Няма да ви каже кой печели. Но може да ви накара да се замислите какво сте готови да изгубите. И защо най-важният залог винаги е този на себе си.

Автор на статията

24 часа

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