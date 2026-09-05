Ще строим училище, детски градини и ще благоустроим 11 населени места, казва кметът

- Как се управляват 21 населени места в община "Родопи", всяко със своите специфични проблеми и изисквания, г-н Михайлов?

- Когато има доверие между местната власт и гражданите, населените места се развиват, а конфликтите се решават с диалог. За тези 7 години, откакто управляваме с моя екип, постигнахме най-важното - накарахме хората да повярват, че могат да помогнат със своите усилия на населените места, в които живеят. Никой кмет не постига успех сам. Зад всяко решение стои целият екип.

- Част от селищата на Община "Родопи" са предпочитани и от жителите на Пловдив, които трайно се установяват в тях. Това как се отразява на инфраструктурата?

- Бих казал, че всички населени места от община "Родопи" са предпочитани. Пловдивчани масово изкупуват земи и имоти в нашите села, за да построят мечтания дом. Рекордно високият прираст на населението, непрекъснатото строителство на нови сгради, създават редица проблеми, с които трябва да се справяме. Когато встъпих в длъжност, около 80% от уличната мрежа беше в изключително лошо състояние. Успяхме да подобрим голяма част от пътищата и продължаваме да работим.

Имаме над 200 улици с нов асфалт, голяма част са и с подменени водопроводи.

- Продължава ли ръководената от вас община да се нарежда на водещо място в страната по брой разрешителни за строеж?

- За поредна година сме на първо място в Пловдивска област по този показател. Само за последното тримесечие на тази година са издадени разрешителни на 130 сгради със 191 жилища в тях и на 45 други сгради. Общината е първенец и по строителството на най-голям брой нови сгради за същия период на годината - 130 със 143 жилища в тях и 17 други сгради. Данните са на Националния статистически институт. От началото на тази година до момента издадените разрешителни са 548, а за цялата 2025 г. - 1001.

- Каква е причината вашите населени места да бъдат търсени и предпочитани за живот?

- "Родопи" привлича много хора от околните общини и области. Факт е, че сме една от петте общини в България с положителен прираст. За да отговорим на тенденциите, преди 3 години кандидатствахме пред Министерството на образованието и науката и доказахме нуждата от ново училище в Марково. Конкуренцията беше жестока. От всички 33 одобрени проекта в страната четири са наши.

- Каква е сумата за училището в Марково?

- 2 937 238 евро, като от министерството осигурихме 1 322 429. Останала сума от 1 530 954 евро трябва да дофинансираме чрез кредит. В Марково учат 264 деца и има нужда от нова сграда. Временно намерихме решение с поставянето на модулни конструкции. Предстои да сложим трета и така в тях се събират общо шест класа. Но това е временно решение, устойчивото е изграждане на ново училище. Затова предлагаме община "Родопи" да използва възможността за дългосрочно инвестиционно финансиране от фонд ФЛАГ в размер до 11 410 728 евро.

Детската градина в Марково ще струва 1 605 293 евро. Отделихме 457 455 евро от бюджета на общината, имаме избран изпълнител, тече процедура по сключване на договора. Строителството започва скоро.

- А как стои въпросът с учебните заведения в другите села?

- За детската градина в Белащица МОН отпусна 1 506 000 евро. Ние трябва да дофинансираме над 1,4 млн. лева. Имаме прекрасен проект за нова пристройка на училището в Белащица. За него ще търсим средства. За строежа на детската градина в Първенец нямаше нужда от дофинансиране. Тя струва 1 231 000 евро. Вече строим втория етаж. Разширихме детските градини в Златитрап и Брестник. Най-ценната инвестиция, която едно общество може да направи, е в своите деца.

Така ще изглежда новата детска градина в с. Първенец, която се строи Кметът Павел Михайлов лично инспектира асфалтирането на улица "Родопи" в Белащица.

Добрите учебни заведения не са разход, а основа за силно и успешно бъдеще.

- Казахте, че заем от близо 12 млн. евро е наложителен. В какво ще бъде вложен?

- Не работим за следващите няколко месеца, а за десетилетия напред. Смятам, че истинското развитие се измерва с това какво оставяме на децата си. Затова предлагаме Община "Родопи" да направи най-голямата инвестиция в своята история. Решение, което не е просто за един кредит, а дали ще продължим да развиваме населените места с темпото, което хората очакват и заслужават.

В проекта са включени и модернизация на стадионите в Първенец и Ягодово, ремонт на спортната зала в Брестовица, обновяване на двора на детската градина в Устина, реконструкцията на 25 улици в 11 населени места - Ягодово, Крумово, Брестник, Браниполе, Първенец, Храбрино, Устина, Златитрап, Кадиево, Оризари и Цалапица. Виждаме как растат цените на строителството, материалите и труда. Всеки отложен проект струва повече. След години никой няма да помни колко голям е бил заемът. Но всички ще виждат какво сме построили с него.

- Община "Родопи" е притегателна и за бизнеса. Как откликвате на неговите искания?

- Сътрудничеството е ключово за икономическото развитие на местно ниво. То включва партньорство за изграждане на инфраструктура, създаване на индустриални зони, подобряване на бизнес средата и насърчаване на заетостта. Когато хората видят, че се работи в населените места, започват да се включват. Това е бъдещето – бизнесът да работи заедно с общината.

Добрата координация води до по-добри инвестиции и по-висока жизнена среда.

- Как виждате общината след 10 години?

- Промяната в община "Родопи" вече се случва. Следващите 10 години трябва да бъдат време, в което да надградим постигнатото и да затвърдим тази посока.