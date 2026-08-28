По 156 евро ще получават членовете на изборна секция за президентския вот

Всяка районна комисия може да си наеме и външни експерти, на които да дава по 955 евро месечно, или технически сътрудник със заплата от 682

156 евро ще получават членовете на изборните секции по места за предстоящия президентски вот. Със свое решение ЦИК определи възнагражденията като реално повтаря тези от парламентарния вот пролетта. Председателите на СИК ще взимат по 185 евро за ден, заместниците им по 170, а секретарите в комисиите – 156 евро. Всички те ще получат същата сума ако има втори тур.

Отделно членовете на секционни комисии ще вземат и по 15 евро ако успеят да попълнят без грешка протоколите с изборните резултати в деня на вота.

Ясни са и възнагражденията за районните избирателни комисии. В районите с до 400 секции председателят ще взима по 1352 евро месечно, заместниците - по 1284 евро, а секретарят – 1284 евро. Обикновените членове ще прибират по 1220 евро.

В големите райони с над 400 секции шефът ще е с 1470 евро месечно възнаграждение, заместниците е взимат с 73 евро по-малко, а секретарят ще се разписва срещу 1397 евро. 1327 евро е сумата за обикновените членове.

Членовете на РИК получават ще получават месечно възнаграждение от 5 септември 2026 г. до 14 дни след произвеждане на изборите, т.е. или до 8 ноември 2026 г. или до 15 ноември 2026 г.

През февруари предходният състав на ЦИК реши да вдигне възнагражденията за участие в комисии. Тогава направи и разделението за парите, които се получават в т.нар. "малки" и "големи" РИК.

Отделно всяка районна комисия може да си наеме и външни експерти, на които да дава по 955 евро месечно, или технически сътрудник със заплата от 682. Има обаче ограничение в броя им - за малките РИК е двама експерти и до 4 технически сътрудници, а за големите - 2 експерти и до 5 технически сътрудници.

Вече текат и консултациите при областните управители за сформиране на районните избирателни комисии. "Малките" имат по 14 членове, а големите - по 17.