ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия е унищожила 90% от логистиката на търговскит...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23466627 www.24chasa.bg

Учение за пожарна безопасност ще има в Министерството на отбраната

1868
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Учебни действия за пожарна безопасност с участието на служители от администрацията на Министерството на отбраната ще се проведат днес. Те са в изпълнение на изисквания, заложени в Наредба № 8121з-647/01.10.2024 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност при експлоатация на обектите, съобщават от пресцентъра на министерството.

Целта е да бъдат проиграни плановете за евакуация при пожар или авария в сградите на Министерството на отбраната на ул. „Дякон Игнатий" № 3 и на ул. „Иван Вазов" № 12".

По време на действията по пожарна безопасност ще бъде тествана ефективността на организацията, заложена в плановете.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и всичко, за което плачем