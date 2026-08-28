В Добрич се разбраха за състава на РИК от раз

Парламентарнопредставените политически сили се съгласиха още по време на консултациите за състава на Районнната избирателна комисия /РИК/ на 8-и Добрички многомандатен избирателен район, свикани от заместник-областния управител Абил Абил. Той уточни, че заместник-председателите на РИК трябва да са не по-малко от двама.

РИК-Добрич, е с 13-членен състав. От тях за „Прогресивна България" са 6 места, за коалиция „ГЕРБ-СДС" – 2, „Продължаваме промяната – Демократична България" – 2, ДПС – 2 , партия „Възраждане" – 1. След обсъждане, беше решено зам.-председателите на РИК да са трима

На консултациите представители на коалиция "Прогресивна България" предложиха адвокат Валя Кондова за председател на РИК. Коалиция „ГЕРБ-СДС" номинираха за заместник-председател Атанас Вълков. Коалиция „ПП-ДБ" предложиха Петя Славова за заместник-председател, партия „Възраждане" предложи също заместник-председател – Калинка Василева.

Партия „ДПС" предложи адвокат Светослав Дуков за секретар на РИК.

Еднодушно упълномощените представители на политическите сили, представени в 52-рото Народно събрание, одобриха така направените предложения, с което бе постигнато съгласие за състава на РИК – Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент, които ще се произведат на 25 октомври 2026 г.

През последните години обикновено ЦИК определяше състава на РИК-Добрич, защото имаше спор за мястото на секретар. От него не отстъпваха ДПС и сега бяха доволни от постигнатия консенсус. Документите ще бъдат изпратени в Централна избирателна комисия за назначаване на РИК.