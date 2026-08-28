Решават дали да оставят в ареста още трима тийнейджъри за убийството на Младежкия хълм

Съдия Веселина Семкова изгони журналистите от залата, тъй като задържаните са непълнолетни

При закрити врати Пловдивският окръжен съд в момента решава каква мярка за неотклонение да наложи на още трима тийнейджъри, заподозрени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм В Пловдив. Съдия Веселина Семкова засекрети заседанието, тъй като всички нови обвиняеми са непълнолетни. Прокуратурата поиска и тримата да останат зад решетките.

Тийнейджърите бяха привлечени към наказателна отговорност вчера и така общо обвиняемите станаха осем. всички те са под 18 години, а другите окончателно получиха най-тежките мерки за неотклонение. Единствено двете задържани момичета пробваха да излязат на свобода, но Апелативният съд в Пловдив ги поряза.

Жестокото убийство стана на 4 август. Според обвинението едно от момичетата си писало с Георги, представило се за 15-годишно, макар да е на 17, уговорило си среща с него на тепето и с приятели го пребили от бой. Мъжът издъхна часове по-късно в болница. Единият от новите задържани - 17-годишен младеж е с друго обвининение за побой над двама непалски граждани в центъра на Пловдив. Докато съдът решаваме за мярката му за неотклонение по другото досъдебно производство, майка му призна, че той е бил на мястото на убийството, но отрече да е участвал в побоя. Според нея той се е опитвал да спре компанията си.