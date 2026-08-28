Готова е комплексната експертиза по случая "Петрохан", прокурорите анализират 157 страници

157 страници е комплексната експертиза, назначена по случая "Петрохан - Околчица". Получена е днес в Софийската окръжна прокуратура, съобщават от държавното обвинение. Тя беше назначена месец след откриването на труповете на Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов до хижата и на Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев в кемпера.

Това е сложна съдебно-психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза с участието на четири вещи лица, за да се изяснят въпроси, свързани с начина на живот и поведението на членовете на групата, както и да се даде яснота за евентуалните мотиви за престъпленията.

По делото е представено и заключението по комплексна медицинска, балистична, физикохимична и техническа експертиза за смъртта на Калушев, Златков и Макулев под връх Околчица. Тази експертиза е изготвена от осем специалисти.

Още не е представено заключението по назначената комплексна експертиза за смъртта на тримата мъже до хижа "Петрохан".

"Представените експертни заключения са със значителен обем и сложност и съдържат резултати от извършени специализирани изследвания и анализи. Наблюдаващите прокурори ще се запознаят подробно с тях и ще извършат оценка на направените експертни изводи в съвкупност със събраните до момента доказателства, включително други заключения по назначени експертизи, огледи на местопроизшествия и на веществени доказателства и десетки разпити на свидетели. Разследването продължава, като се провеждат периодични работни съвещания между наблюдаващите прокурори и разследващите полицаи от Главна дирекция „Национална полиция"", съобщават от Софийската окръжна прокуратура.

След като получат и третата експертиза, от обвинението ще представят информация за резултатите от заключенията на вещите лица.