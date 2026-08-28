Над 430 проверки са извършени на строителни обекти в столицата през август, съставени са близо 80 акта

Проверките са по нова методология

От Сголичния инспекторат продължават засиления си контрол на строителни обекти, само през август са извършени над 432 проверки, съставени са 79 акта за установени административни нарушения, събщават от пресцентъра на общината.

Проверките се извършват по нова методология с единен стандарт, който позволява по-прецизно планиране и насочване на контрола, а всички екипи на терен са оборудвани с боди камери за повече прозрачност, проследимост и сигурност. Новите мерки надграждат рекордните резултати от първото шестмесечие на годината – 3291 проверки и 1119 акта, и са част от последователните усилия за ограничаване на вторичното запрашаване и подобряване качеството на въздуха в София.

Строителните дейности са един от източниците на фини прахови частици (ФПЧ10) в града, поради което основният фокус на проверките е върху нарушения, които могат да доведат до замърсяване на улиците и вторично запрашаване, част от които са: замърсяване на уличното платно от товарни автомобили с неизмита ходова част; разпиляване на земни маси и строителни материали по пътната инфраструктура; транспортиране без необходимото обезопасяване на товарите;

липса на направление за извозване на земни маси;

неспазване на изискванията за недопускане на замърсяване извън строителните площадки;

замърсяване на прилежащите пространства преди и след строително-монтажни дейности; неизградена плътна строителна ограда на строителен обект.

Новата методология въвежда единен стандарт на проверките и по-ясен ред за проследяване на строителните обекти. Контролът вече се планира според етапа на строителството и риска от нарушения, като това позволява усилията да се насочват към обектите и районите, в които са най-необходими. При всяка проверка се следят конкретни изисквания, свързани с чистотата – състоянието на строителната площадка и прилежащите улици и тротоари, мерките срещу прах и шум, измиването на ходовата част на техниката, обезопасяването на товарите и транспортирането на земни маси и строителни отпадъци. Така се осигурява последователност в контрола – проверките се планират според риска, извършват се по единни критерии и при установено нарушение се проследява изпълнението на предписанието.

Всички екипи на терен са оборудвани с боди камери. Те документират процеса на проверката и осигуряват проследимост на извършените действия. По този начин се създава повече прозрачност при контролната дейност и допълнителна сигурност както за гражданите, така и за екипите.

Контролът продължава и през почивните дни. Дежурни екипи на Столичния инспекторат реагират на сигнали за шумни строителни дейности, замърсяване на уличната инфраструктура и други нарушения, свързани с опазването на чистотата на града.