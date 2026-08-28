Специални видеокамери и дронове ще следят за нарушители на мача "Ботев" - "Левски" на Колежа

На входа ще бъдат извършвани полицейски проверки на всички посетители

Поведението на публиката на двубоя "Ботев" - "Левски" на стадион "Христо Ботев" в неделя ще бъде заснето със специални видеокамери и безпилотен летателен апарат – дрон. Ако МВР установи нарушители, те ще понесат наказателна отговорност.

Това съобщиха от полицията в Пловдив.

Преди, по време и след приключване на мача, който ще започне от 19 часа, е осигурено засилено присъствие на униформени служители. На терен ще работят екипи от всички подразделения на областната дирекция на МВР и Дирекция "Жандармерия". Те ще реагират незабавно на всеки сигнал за противообществена проява или нарушение не само в зоната на спортното събитие, но и на територията на целия град.

На изградените контролно-пропускателни пунктове в района на стадиона ще бъдат извършвани полицейски проверки на всички посетители, а за да се избегне струпване на желаещите да гледат мача, входовете ще бъдат отворени от 17 часа.

До трибуните няма да бъдат допускани лица под въздействието на алкохол или наркотици, с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и малолетни без пълнолетен придружител.

Забранено е внасянето на пиротехнически средства, оръжие и предмети, които могат да се използват като оръжие; бутилки, включително пластмасови над 500 мл. или предмети, произведени от чуплив или от особено твърд материал; обемисти предмети; сигнални ракети, светещи тела; знамена и плакати с дръжки по-дълги от 1 метър и с диаметър по-голям от 1 см, с изключение на олекотени ПВЦ-тръби с размер до 2,5 см; механично задвижвани предмети и съоръжения, които предизвикват шум; алкохолни напитки, наркотични или други упойващи вещества; животни.

Ограничението важи и за безжични слушалки за мобилни телефони, запалки, електронни устройства за пушене - вейпове, ел. цигари и техните производни, както и всякакви видове запалителни средства.

За привържениците на гостуващия отбор е осигурен съпровод по трасето на придвижване от стадион "Локомотив" по ул. "Лев Толстой" и ул. "Богомил" към стадион "Христо Ботев".

В изпълнение на заповед на кмета на Община Пловдив е създадена организация за времето от 15 до 23 часа да бъде спряно изцяло или поетапно движението на МПС, както следва: