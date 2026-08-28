Около 50 дка е обхванал пожарът в планината Славянка, засега е локализиран

Около 50 декара иглолистна гора е обхванал пожарът в планината Славянка, към момента е локализиран. Това каза директорът на пожарната гл. комисар Александър Джартов пред БТА.

Тази сутрин с хеликоптер на "Гранична полиция“ пожарникари са транспортирани до района на пожара, защото теренът е труден. Според Джартов това спестява много време за придвижване на екипите до огъня.

"Пожарът не се разпространява към момента, на места има тлеене, но основно във вътрешността на засегнатата територия. На тези стръмни терени понякога се получава така, че се изтърколват дънери, клони, шишарки и е възможно да се разпространи пожарът и на други места, поради което и имаме много хора на място и ще останем и утре", каза шефът на пожарната и допълни, че на терен са не само пожарникари, а и горски служители.

Вчера военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето на пожара в планината. Днес обаче летателна техника е използвана само за транспортиране на пожарникари, каза още Джартов. И обясни, че обливането на огъня от въздуха вчера е помогнало значително за ограничаването му. Разрастването на пожара на по-голяма площ пък би значело да се ползват повече ресурси, а на подобни планински терени стават по-трудни за контрол.

От регионалната дирекция на пожарната в Благоевград съобщиха на официалната си фейсбук страница, че сигнал за пожара в местност в землището на санданското село Голешово в планината Славянка е подаден малко след 13:00 ч вчера.