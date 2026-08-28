Започва изграждането на новия участък от столичния бул. „Копенхаген"

Започва изграждането на новия участък на бул. „Копенхаген", който ще свърже кварталите „Младост" и „Дружба" в София, съобщиха от Столична Община. Той ще бъде с дължина 1,4-километров и ще бъде алтернатива на натоварения „Александър Малинов", ще има четири ленти, обособено трамвайно трасе и велоалеи

Строителната площадка беше официално открита днес, а срокът за изпълнение на проекта е 350 календарни дни.

„Няма човек, който живее в „Младост" и всеки ден ползва булевард „Александър Малинов", и не си е задавал въпроса: кога най-после ще има реална алтернатива, която да облекчи движението? Днес направихме една стъпка, която всички чакат от 40 години – първа копка на новия участък на бул. „Копенхаген", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Той посочи, че проектирането на трасето е било изключително предизвикателно заради сложните подземни комуникации. За реализацията му е била необходима сериозна координация между Столичната община, „Софийска вода" и „Топлофикация София".

С връчването на официалния Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка и започване на фактическото изпълнение започва същинското строителство на булеварда.

Инвестицията в проекта е 31,4 млн. евро. Част от средствата са осигурени чрез целева капиталова субсидия от държавния бюджет, а останалият необходим ресурс се осигурява от Столичната община. Предвижда се обектът да бъде включен в планирания заем на общината, което ще позволи освободените средства да бъдат насочени към други проекти. Целта е новият участък да бъде завършен до края на следващата година.

Новият булевард ще е с дължина 1,4 км и ще свързва два от най-големите столични района, които в момента нямат достатъчно добра транспортна връзка помежду си. Трасето ще подобри достъпа между жилищните квартали, НПЗ „Искър", бизнес зоните и метрото.

Бул. „Копенхаген" ще бъде четирилентов, с локални платна, обособено трамвайно трасе, двустранни велоалеи и нови тротоари с достъпна среда за хора в неравностойно положение. Предвижда се и изграждането на ново улично осветление.

„Проектът за изграждането на бул. „Копенхаген" е един от ключовите инфраструктурни обекти в капиталовата програма на Столична община. За нас този проект съчетава всички основни елементи на съвременната градска инфраструктура – пътни платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротоари, ново осветление. Той свързва два големи района и осигурява важна транспортна свързаност чрез градски транспорт, включително метрото", каза заместник-кметът по строителство Никола Лютов.

Новият участък започва от ул. „Самоковско шосе" при надлеза на бул. „Цариградско шосе" и достига до бул. „Андрей Ляпчев", където се намира метростанция „Младост 3".

Предвидено е изграждането на 1,6 км трамвайно трасе, включително обръщателно колело до бул. „Андрей Ляпчев". То ще осигури допълнителна възможност за придвижване между „Гео Милев", „Дружба" и „Младост", както и връзка с метрото.

Велоалеите ще са с обща дължина 1,4 км и ще бъдат двустранни. Те ще се свържат с вече съществуващата велоалея по „Самоковско шосе".

По проекта ще бъдат изградени още 10 400 кв. м нови тротоари, като е предвидена достъпна среда за хора с увреждания. Ще бъдат засадени 389 нови дървета по основното трасе и още 136 дървета като компенсаторно залесяване.

Проектът включва и сериозна работа по подземната инфраструктура. Ще бъде изградена 1,4 км нова канализационна мрежа, както и два нови водопровода за обслужване на прилежащите сгради. Ще бъде реконструиран и стоманен магистрален водопровод с диаметър Ф1200 – за първи път от 1987 г.

Транспортната връзка между „Дружба" и „Младост" е планирана още през 80-те години на миналия век. Тогава е изградена част от трамвайната линия в „Дружба". Първоначално булевардът носи името „Универсиада", а по-късно е преименуван на „Копенхаген". Това става с решение на Столичния общински съвет през 2005 г.

През 2012–2013 г. е изградена част от трасето в кв. „Дружба", която достига до бул. „Цариградско шосе". През 2018 г. Столичният общински съвет приема изменение на подробния устройствен план за уличната регулация, с което се регламентира трасето на булеварда от метростанция 18 („Младост 3") до бул. „Цариградско шосе" в район „Младост".

След това започват процедурите по отчуждаване на терени. До момента са завършени процедурите за 49 поземлени имота с обща площ 38 386 кв. м.

Съгласно Общия устройствен план на Столична община бул. „Копенхаген" е част от първостепенната улична мрежа на София. Трасето има важна роля за Третия градски ринг, а цялостното изграждане на булеварда е определяно като ключово за транспортната свързаност на източната част на столицата.

Паралелно с този проект Столичната община продължава работа и по други големи инфраструктурни обекти, информират от общината. Сред тях са рехабилитацията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза", мостът на ул. „Коломан", ново транспортно-комуникационно решение по бул. „Ген. М. Д. Скобелев", основният ремонт на ул. „Тинтява" и бул. „Източна тангента".