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За ден 30 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 7 - за наркотици

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Патрулка. Снимката е илюстративна. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

В рамките на изминалия ден са установени общо 30 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 7, отказалите тестване са 5. 103 369 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 21 - 27 август 2026 г. Извършен е контрол на 124 036 водачи и пътници. Съставени са 30 253 фиша и 2941 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 185 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, от тях 91 са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 94 - с над 1,2 на 1000, а 12 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 36 водачи, 30 са отказали да бъдат тествани.

15 010 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 178 водачи и пътници. Съставени са 4474 фиша и 504 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Патрулка. Снимката е илюстративна.

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