ГЕРБ: Публичното задържане на журналист е критичен знак за демокрацията ни

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ГЕРБ настояват за публични отговори от премиера Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев какво е наложило арестите на журналиста Гергана Петрова и на граждани в село Струмяни днес. Това обявиха от партията във фейсбук.

Освен това, те искат отговори на какво основание се е наложило да бъде арестуван със сила журналист.

Смятат, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България.

Ето какво гласи цялата публикация на ГЕРБ:

При посещението на министър-председателя Румен Радев в Струмяни бяха извършени арести на граждани, включително на журналиста Гергана Петрова. ГЕРБ настояваме незабавно:

1. Премиерът Румен Радев и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев да отговорят публично и лично какво е наложило показните арести.

2. На какво правно основание се е наложило задържане със сила и поставяне на белезници на журналист?

3. Опитът за задаване на въпроси ли е истинската причина за ареста?

4. Кой е издал заповедта за действията на полицаите и какво ще бъде наказанието му?

5. Каква е оценката на министър-председателя и вътрешния министър за действията на полицията?

6. Вярно ли е, че Гергана Петрова е била арестувана, въпреки, че е представила документи за самоличност?

От ГЕРБ считаме, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България. Всяко действие на органите на реда трябва да бъде законово обосновано, пропорционално и съобразено с правата на гражданите и журналистите.

По-рано днес стана ясно, че екоактивистката и общественичка Гергана Петрова от Струмяни е била арестувана в края на посещението на премиера Румен Радев и трима министри в селото.

Полицаи са поставили белезници на активистката и са се опитали да я вкарат в патрулката, за да я отведат за обяснения. Петрова е познат общественик в община Струмяни, ревностен защитник на природата. Администратор е на фейсбук група и често публикува критики по отношение на сечта в горите, подава редовно и сигнали до институциите. Организира и протести срещу безводието в Илинденци и Струмяни.

Още от нощта на потопа в Струмяни тя е на терен и помага за разчистването, публикува и полезна информация за жителите на селото. В социалните мрежи се появи и друго видео как полицаи задържат и мъж.

От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова със закъснение и едва след като се вдигна шум. Казват, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена, допълват от МВР.

От Министерски съвет съобщиха, че премиерът е разпоредил проверка по случая в МВР и НСО.

"Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя", казаха оттам.