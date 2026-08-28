БАБХ спря над 38 тона фъстъци от САЩ и Египет заради опасни нива на афлатоксини

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи наднормени концентрации на афлатоксини В1 и В2, както и на общото съдържание на афлатоксини В1, В2, G1 и G2 в две пратки фъстъци, пристигнали на пристанище Варна.

Едната пратка е с тегло 19,921 тона и е с произход САЩ, а другата тежи 18 тона и е от Египет. Фъстъците са доставени с кораби и са официално задържани. Те са поставени под контрола на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Варна, съвместно с Агенция „Митници", съобщиха от БАБХ.

При пристигането на пратките са извършени идентификационна и физическа проверка, както и са взети проби за лабораторно изследване в съответствие с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793. Пробите са анализирани в Централната лаборатория за химично изпитване и контрол (ЦЛХИК) – София.

Лабораторните резултати са показали неколкократно завишени количества афлатоксини, които не отговарят на нормативно установените изисквания за безопасност относно максимално допустимите нива на определени замърсители в храните.

По отношение на пратката с произход САЩ бизнес операторът има две възможности – тя да бъде унищожена или да бъде подложена на специална обработка в одобрено за целта предприятие на територията на Европейския съюз, при спазване на всички приложими нормативни изисквания. БАБХ очаква официалното решение на вносителя.

За пратката от Египет бизнес операторът вече е уведомил ОДБХ – Варна, че тя ще бъде насочена за преработка за храна на животни в одобрено предприятие в Нидерландия.

Контролът върху двете пратки продължава до окончателното им насочване по установения ред.