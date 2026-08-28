Батак и Пещера се възстановяват след проливните дъждове

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Извършени са над 50 обхода на пострадали домове в Батак, засегнатите могат да получат до около 4000 евро помощ, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска по време на посещението си в района.

Тя бе придружавана от областния управител Борислав Богословов, зам.-областния управител Гергана Божкова, директора на РДСП Пазарджик Цветелина Арапова и представители на дирекциите за Социално подпомагане и Бюро по труда в общините Батак и Пещера.

Пострадали къщи има както в Батак, така и в село Нова махала и Пещера. По думите на Клисурска са изготвени описи на нанесените щети, а екипи на социалните служби работят на терен, за да съдействат на пострадалите хора.

„За нас е важно да сме тук днес, за да чуем хората и да видим доколко получават необходимата подкрепа от Министерството на труда и социалната политика", заяви Клисурска. Тя обясни, че пострадалите могат да получат няколко вида помощи, чийто общ размер достига около 4000 евро.

Първата помощ е по целева програма за отпускане на средства за социална подкрепа на хора и семейства при кризисни ситуации, като максималният размер е до 1300 евро, която се отпуска при определени условия – жилището трябва да е единствено и законно построено.

Другата възможност е еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнали потребности и в размер на 1171 евро. Трета възможност е еднократна финансова помощ в размер на 1550 евро, одобрена с решение на Министерския съвет от 15 януари 2026 г.

За получаване на помощта от 1300 евро за подмяна на увредено обзавеждане и оборудване общинската администрация, след приключване на огледите, трябва да подготви необходимите документи и Общинският съвет да вземе съответното решение.

Агенцията по заетостта ще осигури 17 работни места за община Батак, като наетите ще подпомагат дейностите по почистване след бедствието. Обходи са извършени и в община Пещера, където са установени 13 пострадали къщи.

Към момента в Батак и Пещера са установени осем семейства с деца, които се нуждаят от подкрепа. Клисурска съобщи още, че сутринта е постъпил сигнал за пострадал имот и в село Фотиново, където ще бъде извършен оглед.

По отношение на незаконните постройки в Пещера заместник-министърът посочи, че ситуацията е сложна, тъй като едно от задължителните условия за отпускане на помощите е жилището да е законно построено.

Предстоят разговори с местната власт за възможните решения. До момента в дирекциите „Социално подпомагане" са постъпили около 20 заявления от пострадали жители на Батак и Пещера.

Няма краен срок за кандидатстване, но от министерството призовават хората да подадат документите си възможно най-скоро, за да получат по-бързо финансовата подкрепа.

Заместник-министърът благодари на социалните служители, които, по думите ѝ, работят денонощно на терен, както и на общинските администрации за бързата реакция след бедствието.

Кметът на Батак Георги Харизанов също отчете добрата координация между институциите и благодари на зам.-министър Клисурска и на областния управител. Той посочи, че оценката на щетите все още продължава.

Водата в града все още не е годна за пиене, като ежедневно се извършват проби, а експерти обследват и състоянието на речното корито и компрометираната инфраструктура.

След посещението в Батак, заместник-министърът посети село Нова Махала и кв. "Луковица" в Пещера.

В община Батак е обявено бедствено положение, а в община Пещера- частично бедствено положение в квартал "Луковица".