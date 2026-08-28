Столичната община прави сайт и анкета за бъдещето на Княжеската градина

Столичната община започва проучване за бъдещето на Княжеската градина в София. За целта оттам правят сайт и анкета следващата седмица, съобщиха от пресцентъра на общината.

Така ще стартира проектът „Бъдеще за Княжеска градина“, който трябва да доведе до създаването на споделена концепция за развитието на едно от най-значимите и едновременно с това най-сложни обществени пространства в столицата.

Предстои международен архитектурен конкурс за обновяването на парка. Но този път конкурсът няма да бъде началото на процеса. Преди архитектите и урбанистите да предложат как да изглежда градината, над която преди се издигаше Паметникът на Съветската армия, София трябва да отговори на по-важния въпрос: какво искаме да бъде тя. Затова конкурса за обновлението й ще стартира чак след широк обществен процес, който да формулира общите принципи, ценности и приоритети за бъдещето на градината.

От администрацията на общината подчертават, че Княжеска градина събира в себе си почти век и половина от историята на модерна София.

През 1882 г., когато мястото все още е в периферията на младата столица, тук е създадена една от първите обществени градини в София. Първоначално тя служи за отглеждане на цветя, плодове и зеленчуци, а по-късно се развива като ботаническа градина с богата растителност, оранжерии и алпинеуми.

В края на XIX век започва и историята на Софийската зоологическа градина. През 1887 г. е определен терен в тогавашната Царска ботаническа градина за бъдещата зоологическа градина, която постепенно се разраства и остава на това място до преместването си през 80-те години на ХХ век. През 30-те години на миналия век в градината е създадено специално пространство за децата – с лабиринт, басейн, алпинеум, цветни кътове и летен детски театър с места за стотици деца.

Следва нов исторически пласт. През 50-те години е изграден Паметникът на Съветската армия, който в следващите десетилетия се превръща едновременно в доминиращ елемент на пространството и във фокус на остри обществени и политически противопоставяния. След 90-те години паркът придобива и нови, непланирани от институциите функции – превръща се в естествено място за срещи, спорт, младежка култура и скейтборд, припомнят историята на Княжеската градина от Столичната община.

Целият процес по проекта „Бъдеще за Княжеска градина: съвместно създаване на концепция за обновяване на Княжеска градина“ ще разглежда градината в нейната цялост – зелената система и дърветата, детските пространства, спорта и скейт културата, историческата памет, връзките с околните градски пространства и възможностите за по-добро свързване с Борисовата градина, посочват от общинския пресцентър. От там информират, че в следващите месеци в разговора за бъдещето на градината ще бъдат включени граждани от различни възрасти и социални групи, архитекти, инженери, урбанисти, ландшафтни архитекти и еколози, историци, артисти, културни организации, институции и граждански общности. Предстоят обществени дискусии, експертни разговори, работилници, тематични разходки, временни художествени намеси, социологически проучвания и онлайн допитвания.

Процесът ще стъпи и върху вече направените технически изследвания на пространството – пешеходните потоци, обществените функции, растителността и инфраструктурата. Целта не е всички да имат еднакво мнение за всяка подробност. Целта е да бъде намерено достатъчно широко съгласие за принципите – какво пазим, какво променяме, какви функции са важни и какво послание искаме Княжеска градина да носи за София в следващите десетилетия. Именно тези принципи ще бъдат превърнати в задание за бъдещия международен архитектурен конкурс. Така архитектите ще дадат най-добрия пространствен и архитектурен отговор на вече формулираните обществени цели, обясняват от общината.

Зам.-кметът на София по градско планиране арх. Любомир Георгиев каза на 20 август, че продължава подготовката за извършването на представително социологическо проучване чрез анкети, фокус групи и директна работа с хората на място, което ще послужи за изготвяне на задание за архитектурен конкурс за бъдещата трансформация на Княжеската градина. От средата на септември започваме публични дискусии на място, които ще имат различен характер, информира Георгиев.