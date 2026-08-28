59 фиша, 7 акта, 20 връчени глоби и 12 хванати да карат без книжки при акция в София

66 глобени, 20 получили санкциите си и 12 души, хванати да карат без книжки. Това са резултатите от акция на вчера от 18 часа до 2 часа днес в столичния кв. "Младост".

В акцията са участвали служители на Седмо РУ и на отделите „Специализирани полицейски сили" и „Пътна полиция" – СДВР. Засилен контрол е осъществен в района на ж.к. „Студентски град" и по основни пътни артерии на територията, включително улиците „Акад. Стефан Младенов", „Д-р Йордан Йосифов", „Атанас Манчев", „Акад. Борис Стефанов" и „Иван Странски".

В хода на операцията са проверени 117 моторни превозни средства, 106 мотоциклета и 138 души. Съставени са 59 фиша и 7 акта за установяване на административни нарушения, връчени са 18 фиша, както и две наказателни постановления. Установени са 12 неправоспособни водачи.

В рамките на операцията е извършен и контрол за техническата изправност и нивата на шум от мотоциклетите. Със сертифициран шумомер са извършени проверки на място, при които са установени 5 мотоциклета с наднормен шум. Те са спрени от движение, а на водачите са съставени необходимите документи.

Друг мотоциклет и един автомобил са спрени от движение поради техническа неизправност.

Полицейските действия са част от системния контрол на СДВР за ограничаване на рисковото и агресивно поведение на пътя, гонките и дрифтовете, както и за повишаване безопасността на всички участници в движението.