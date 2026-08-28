Вижте седмичния отчет на община Русе

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РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

стартира ремонт на тротоара по ул. „Николаевска" - в участъка между кръстовищата с ул. „Сент Уан" и ул. „Неофит Бозвели" /срещу сградата на ПГРКК/;

продължават дейностите по разширяване на платното за движение по ал. „Роза" в участъка, граничещ с Парка на младежта – положени бяха ограничителни улични бетонови бордюри;

продължават строителните дейности по благоустройството на парковата територия в източната част на Парка на младежта, намираща се до Общинската тенис база, положен бе горен основен пласт от трошено – каменна фракция по новите алеи и започна монтиране на осветителни тела за цветно ландшафтно осветление;

продължава ремонтът на тротоара на кръстовището на бул. „Цар Освободител" с ул. „Шипка" - срещу главния вход на Централния общински пазар, положена бе нова паважна настилка;

извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по уличната мрежа на кв. „Средна кула" и ул. „Шипка";

положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „България", ул. „Байкал", ул. „Будапеща", ул. „Захари Стоянов", ул. „Стефан Стамболов", ул. „Студентска", ул. „Рига" и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Видин", ул. „Ген. Паренсов" и пред бл. „Огоста" в кв. „Цветница";

продължават строителните дейности по цялостно обновяване и благоустройство на парковата зона между бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3;

продължават строителните работи по благоустройство на пространството пред бл. „Верила" в кв. „Родина" 1;

извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България", бул. „Ген. Скобелев", бул. „Трети март", ал. „Възраждане", ул. „Белоградчик", ул. „Борисова", ул. „Димчо Дебелянов" /вкл. и възстановяване на стълб/, ул. „Захари Зограф", ул. „Йосиф Цанков", ул. „Мальовица", ул. „Сакар планина", както и по уличните мрежи в Мартен и Хотанца;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места по алеи на кея и в околоблоковото пространство на бл. „108" в кв. „Чародейка – Г – Юг";

монтирани бяха 27 нови и бяха подменени 3 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 16 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова", ул. „Потсдам" с ул. „Акад. Михаил Арнаудов" и ул. „Тулча" с ул. „Цветница";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 6 кучета, осиновени бяха 11 и бе извършена кастрация на 20 кучета, извършена бе ваксинация на 45 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета. Върнати по места бяха 7 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

обобщена бе културната програма в община Русе за септември;

продължава подготовката за провеждане на събитията от Есенния салон на изкуствата и Коледно-новогодишния фестивал;

продължава подготовката на церемониите по случай официалните празници 6 и 22 септември;

проведена бе работна среща относно създаване на видео съдържание за социалните мрежи и планиране на бюджета за 66. МФ „Мартенски музикални дни";

обработени бяха отчети за изпълнението на проектите по Програма „Култура" 2026;

обобщена бе информация относно нуждите от ремонтни дейности в читалищните сгради през 2027 г.;

на 26 август бяха обявени свободни места в детските градини;

проведени бяха комисии за изготвяне на формули за разпределение на средствата за 2026 г. за финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование. Разгледани бяха необходимите показатели, критерии и предложения, свързани с разпределението на средствата;

изготвен бе доклад за кандидатстване по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование", съдържащ необходимата информация относно изпълнението на дейностите и финансовите параметри по програмата;

изготвени бяха справки, свързани с финансирането на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

извършени бяха 7 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги";

обработени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните услуги, с цел проследяване качеството на предоставяните дейности и законосъобразното разходване на средствата;

на 25 август бе проведено заседание на Общинската комисия за детето, по време на което бяха обсъдени актуални въпроси, свързани със закрилата и благосъстоянието на подрастващите;

оказано бе съдействие на 2 лица за своевременно постъпване в лечебно заведение поради влошено здравословно състояние;

консултирани бяха 15 човека, извършени бяха 11 домашни посещения, обработени бяха 10 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа" и бяха изготвени предварителни оценки на потребностите;

изготвени бяха 60 трудови договора и 60 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

изготвени бяха графиците и отчетите с положения труд на 1638 лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

издадени бяха 23 удостоверения, касаещи кандидатстване за различни социални придобивки и получаване на запори;

извършени бяха 133 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа от страна на асистентите за ползвателите на механизъм „Лична помощ" и бяха проведени 245 телефонни разговора с асистенти за месечното разписване на графици и отчети в населените места на общината;

консултирани бяха 24 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

консултирани бяха 10 лица и бяха обработени 9 заявления по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

извършени бяха дейности, във връзка с предстоящото стартиране на септемврийската сесия на програма „Асистирана репродукция";

екипът за ранно детско развитие посети по график Детски ясли 4, 6, 9, 12 и 15. Проведени бяха двигателни игри на открито и сензорно-творческа дейност – рисуване с пръсти. Дискутирани бяха конкретни наблюдавани казуси, свързани с развитието на децата и готовността им за посещаване на детска градина. В Детска ясла 12 бяха проследени и две новозаписани деца в адаптационен период;

в рамките на „Лятна академия" на Превантивно-информационния център бяха проведени посещение на Падел клуб, където бе проведена дискусия на тема „Спортът като алтернатива на рисковото поведение и средство за изграждане на дисциплина и работа в екип", извършено бе посещение на „Mystery Room" – Стая на загадките, взето бе участие в отборна логическа игра, насочена към развиване на умения за комуникация, работа в екип, критично мислене и вземане на решения, проведена бе дискусия на тема „Силата на екипа и правилният избор", проведена бе спортна тренировка по кросфит и беседа на тема „Спортът и щастието - пътуване към себе си". Обхванати бяха близо 60 деца, младежи и доброволци на ПИЦ – Русе;

здравните медиатори посетиха кв. „Тракция" и кв. „Средна кула", където консултираха 6 жени за възможността за провеждане на безплатни гинекологични прегледи, във връзка със сключения договор между Община Русе и КОЦ - Русе, от които две жени бяха придружени и им бяха извършени гинекологични прегледи. На 2 деца бе оказано съдействие за поставяне на пропуснати задължителни имунизации. Консултирано бе едно семейство за Закона за закрила на детето, във връзка с получен сигнал за дете в риск;

изготвени бяха 32 карти за хора с трайни увреждания;

на 26 август бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Котовск" 6.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава текущият вътрешен ремонт в общинската сграда на ул. „Райко Даскалов" 2А;

продължават ремонтът, реконструкцията и реставрацията на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3, приключват реставрационните работи по фасадни елементи и ремонтът на дървената дограма от вътрешната страна;

възложен бе текущ ремонт на главното стълбище и фасадите на тяло изток на общинската сграда на ул. „Н. Й. Вапцаров" 20 /бивш Дом майка и дете/;

продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

продължава изграждането на сграда за социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25;

продължава изграждането на дневен център за стари хора в кв. „Родина";

продължава изграждаенто на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста" на бул. „Трети март" 55;

извършени бяха 10 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

Община Русе бе поканена за сключване на споразумения с Българска банка за развитие за предоставяне на субсидия на водещи партньори по Механизма за възстановяване и устойчивост относно подобряване енергийните характеристики, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки на многофамилните жилищни сгради:

бл. "Ивайло - Свобода";

бл. "Железничар", вх. А;

многофамилна жилищна сграда, намираща се на ул. „Александровска" 97;

многофамилна жилищна сграда, намираща се на бул. „Цар Освободител" 108, бл. „15";

бл. „Иван Дечев";

- Европа Директно - Русе проведе ателиета на тема „Открий Европа" в Регионална библиотека „Любен Каравелов";

- издадени бяха разрешения за търговска дейност на обекти за храни и напитки в рамките на подготовката за предстоящия на 12 и 13 септември „Грийн рок фест". Така посетителите на събитието ще могат лесно да се подкрепят с вкусна храна и освежаващи напитки по време на концертите и да се насладят още повече на музикалната емоция;

- продължава провеждането на Фермерския пазар, организиран от "Общински пазари" всяка събота и неделя от 8:30 до 15 ч. по ул. „Александровска" /в близост до ПГДВА „Йосиф Вондрак"/, където русенци и гости на града имат възможност да закупят пресни и качествени местни продукти, както и да подкрепят българското производство.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

заместник-кметът Борислав Рачев взе участие в посрещането на националния отбор по баскетбол за мъже в рамките на последния етап от подготовката им за втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029;

проведени бяха регулярни срещи с представители на спортни клубове, във връзка с текущи въпроси, осъществени бяха и проверки на спортни обекти;

извършена бе подготовка за зала „Дунав" за новия състезателен сезон;

извършени бяха косене, почистване и изхвърляне на трева и храсти в двора на ПГЗХТ "Асен Златаров", както и почистване на покрива на сградата;

вокалистите от школа „Приста войс" записаха впечатляващо участие в тазгодишното издание на конкурса „Речни ноти", който събра рекордните 120 участници от страната и чужбина. В силна конкуренция русенските таланти завоюваха Гран при „Джуниър" за 13-годишната Дария Стефанова, две първи места за Елена Димитрова, първо място за квартет „Дива", което донесе и ваучер на стойност 800 евро за участие в конкурс в Барселона през март 2027 г., както и второ място за 8-годишната Теодора Карачорова. Конкурсът е включен в календара за стипендии за деца с дарби към Министерството на образованието и науката.

продължава подготовката за официалното откриване на Международния младежки център на 15 септември.