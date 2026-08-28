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Разбиха пункт за технически прегледи, манипулирал резултатите (Снимки)

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Акцията била вчера.

Пункт за годишни технически прегледи, манипулирал резултатите от тях, бе разбит в София. Акцията на отдел "Икономическа полиция" в СДВР и Автомобилна администрация била вчера в столичния кв. "Младост" и е по оперативна информация на столичните криминалисти.

По време на проверката се оказало, че към измервателните уреди – газанализатор и димомер, било прикачено специално техническо средство, с което се манипулирали данните от уредите. По време на акцията са иззети устройството, запалка и отвертка, с помощта на които се променяли данните на уредите.

На място бил извършен оглед, а на 76-годишния собственик е съставен акт за административно нарушение.

По случая е образувано досъдебно производство, а материалите ще бъдат докладвани в Софийската районна прокуратура.

Към измервателните уреди – газанализатор и димомер, било прикачено специално техническо средство, с което се манипулирали данните от уредите
Към измервателните уреди – газанализатор и димомер, било прикачено специално техническо средство, с което се манипулирали данните от уредите

Акцията била вчера.
Към измервателните уреди – газанализатор и димомер, било прикачено специално техническо средство, с което се манипулирали данните от уредите

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