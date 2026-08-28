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Йотова ще участва откриването на Националния тракийски събор „Богородична стъпка 2026"

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Президентът Илияна Йотова Снимка: СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова ще посети село Старозагорски бани, където ще участва в откриването на XX Национален тракийски събор „Богородична стъпка 2026" на 29 август, събота, от 11.30 часа.  Съборът е посветен на 170 години общонародно читалищно дело и 130 години организирано тракийско движение в България, съобщиха от прессекретариата на президентството. 

Националният тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка" се провежда ежегодно на едноименния природен феномен край село Старозагорски бани и е най-големият форум в региона, посветен на съхраняването и популяризирането на българските песни, танци, обичаи и традиции. 

Събитието се организира с помощта на Община Стара Загора, Кметство Старозагорски бани, Съюза на тракийските дружества, Тракийско дружество „Одринска епопея" и Национално читалище „Христо Ботев – 1952", като през годините се утвърди като сцена на стотици фолклорни състави и индивидуални изпълнители от цялата страна.

Президентът Илияна Йотова

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