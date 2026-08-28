НСО: Задържаната жена в Струмяни пренебрегна закона

В Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) потърсиха съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение. Това съобщиха от НСО във връзка с ареста на екоактивистката Гергана Петрова след визитата на премиера Румен Радев в Струмяни по-рано днес.

"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", добавят от службата, пише bTV.

Премиерът Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и НСО.

По-рано днес жената е била задържана. Полицаи са поставили белезници на активистката и са се опитали да я вкарат в патрулката, за да я отведат за обяснения. Петрова е познат общественик в община Струмяни, ревностен защитник на природата. Администратор е на фейсбук група и често публикува критики по отношение на сечта в горите, подава редовно и сигнали до институциите. Организира и протести срещу безводието в Илинденци и Струмяни.

Още от нощта на потопа в Струмяни тя е на терен и помага за разчистването, публикува и полезна информация за жителите на селото. В социалните мрежи се появи и друго видео как полицаи задържат и мъж.

От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова със закъснение и едва след като се вдигна шум. Казват, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена, допълват от МВР.

"Румен Радев арестува мафията, оцветено. Но този път никак не е смешно", така депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев коментира случая във фейсбук

"Да арестуваш човек само защото бил "пречел" на премиера е безобразие и няма извинение.

А се оказва, че арестите за нарушаване на спокойствието на премиера в Струмяни са много!

И то все на местни хора, които чистят техните или на съседите си домове.

Някой до довечера трябва да бъде уволнен", посочи още той.

Депутатът от ГЕРБ от Сандански Георги Георгиев също се изказа в защита на задържаната екоактивистка.

"Категорично осъждам днешния арест на Гергана Петрова, която задържаха в Струмяни, защото изказваше мнение. Свободата на словото е ОСНОВА на демокрацията! Разбирам, че има още арести и побой над гражданин на община Струмяни. Държа властите да изяснят случилото се в най-кратък срок", написа той в профила си във фейсбук.

От ГЕРБ настояха за публични отговори от премиера Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев какво е наложило арестите на Гергана Петрова и на граждани в село Струмяни днес.

Освен това, те искат отговори на какво основание се е наложило да бъде арестуван със сила журналист. Смятат, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България.

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев съобщи във фейсбук, че е пуснал парламентарно питане до МВР за ареста на Гергана Петрова.

"Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи.

Поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на НСО за оказване на съдействие от МВР.

Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест.

Първоначалната информация е, че дамата е журналист и активист, представител на местната общност, активно участваща в разчистването на пораженията от природното бедствие там. Сигурен съм, че е имала какво да каже на премиера, но НСО и МВР са ѝ попречили", заяви Мирчев.

Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя, изясниха от МС.