И втората група задържани за убийството на Младежкия хълм остава под ключ

Нанасяни са от тях удари с крак по жизненоважни органи от тялото на жертвата, каза съдията

Тримата нови обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив остават зад решетките. Съдия Веселина Семкова беше категорична, че арестът е единствената адекватна мярка за неотклонение в случая и отказа да пусне когото и да е от тях на свобода. Решението ѝ обаче не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок.

"Тези тримата са били свидетели, сега сме преценили да им повдигнем обвинение", каза прокурор Костадин Паскалев. Добави, че освен дюнери, с парите на Георги Кузев обвиняемите си купили също водка и бира. Единият от новите обвиняеми е на 15 г., другите двама - на 17. По думите му има доказателства за вината им, направени са огледи на видеозаписите от жестокия побой, а част от младежите са дали обяснения за случилото се. Върху дрехите и обувките им имало кръв. По думите на Паскалев експертизата дали ДНК-то съвпада с това на Кузев би трябвало да бъде готова до месец. "Ние не изследваме кой е фаталният удар, защото няма фатален. Ударите са с наслагване", каза още прокурорът.

"Моят подзащитен е един от двамата, които са опитали да спрат групата. Той трябва да бъде свидетел. В началото на цялата ситуация го е ритнал два пъти, като са намерили презервативи у пострадалия. Уговорката е била в ден, час и място да се срещнат", каза адвокат Алтай Куцев. По думите му Георги Кузев избрал мястото на срещата с момичето. Когато клиентът му пък опитал да се обади на 112, телефонът му бил взет от приятелите му и те го ударили. Добави, че няма да обжалва решението.

Убийството, за което са обвинени тримата младежи, стана на 4 август. Първоначално към наказателна отговорност бяха привлечени петима тийнейджъри, които получиха най-тежките мерки за неотклонение. Сега всички 8 остават под ключ.

Съдия Семкова изтъкна, че и тримата са обвинени в умишлено убийство. По думите ѝ има достатъчно доказателства да се направи обосновано предположение за участието на всеки от младежите. "Нанасяни са от тях удари с крак по жизненоважни органи от тялото на жертвата. Кой точно и какви удари е нанесъл предстои да бъде установено", каза тя. И също посочи, че по дрехите и обувките им е имало кръв. А по никой от задържаните нямало кървящи наранявания. Според съдията има риск, ако излязат на свобода, тримата да извършат друго престъпление.