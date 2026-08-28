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Пренасочват трафика на изхода на Пловдив към Пазарджик заради пожар (Обновена)

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Пожар Снимката е илюстративна

Платното  е задимено и има риск от катастрофи

Горят тревни площи на изхода на Пловдив в посока Пазарджик, съобщиха от полицията. Заради силното задимяване над пътното платно и вероятността за възникване на произшествие е създадена организация трафикът да се пренасочва по обходни маршрути. До строителния хипермаркет на бул. „България" патрул на Трето РУ отклонява през "Голямоконарско шосе" автомобилите, които пътуват към Пазарджик. В района на 6-и км колегите им от РУ-Труд вземат същите мерки спрямо моторните превозни средства, които идват към Пловдив.

В 17,20 ч. от полицията съобщиха, че движението е възстановено.

Пожар Снимката е илюстративна

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