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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23468129 www.24chasa.bg

12 мигранти избягаха от транзитния център в Пъстрогор, било втори случай за месец

2012
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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

12 бежанци, задържани в центъра от затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, са избягали. Те строшили решетки на прозорците. Веднага е започнала полицейска акция, като 10 от бегълците са заловени край селото.

Двама се издирват, съобщи БНТ. 

Това е второ бягство за около месец. Бежанец избягал след бунт в центъра и задигна колата на кмета на селото. 10 дни по-късно автомобилът бе открит във Видинско, а от чужденеца няма следа. Липсва информация задържан ли е той. Междувременно колата все още не е върната на собственика.

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