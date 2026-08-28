12 мигранти избягаха от транзитния център в Пъстрогор, било втори случай за месец

12 бежанци, задържани в центъра от затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, са избягали. Те строшили решетки на прозорците. Веднага е започнала полицейска акция, като 10 от бегълците са заловени край селото.

Двама се издирват, съобщи БНТ.

Това е второ бягство за около месец. Бежанец избягал след бунт в центъра и задигна колата на кмета на селото. 10 дни по-късно автомобилът бе открит във Видинско, а от чужденеца няма следа. Липсва информация задържан ли е той. Междувременно колата все още не е върната на собственика.