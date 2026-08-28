Даниел Митов: Обяснението за случая в Струмяни го прави още по-тревожен

Появи се официално обяснение за случилото се в Струмяни. То обаче не успокоява. Напротив, прави случая още по-тревожен. Това написа във Фейсбук бившият вътрешен министър Даниел Митов. Той постави под въпрос необходимостта от намесата на НСО и МВР и поиска да се изясни защо ситуацията не е била разрешена с разговор и предупреждение. Митов разкритикува и организацията около посещението на премиера, като заяви, че журналистите и гражданите не трябва да бъдат възприемани като заплаха.

"В Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) потърсиха съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение. Това съобщиха от НСО във връзка с ареста на екоактивистката Гергана Петрова след визитата на премиера Румен Радев в Струмяни по-рано днес.

"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", добавят от службата.

Премиерът Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и НСО.

По-рано днес жената е била задържана. Полицаи са поставили белезници на активистката и са се опитали да я вкарат в патрулката, за да я отведат за обяснения. Петрова е познат общественик в община Струмяни, ревностен защитник на природата. Администратор е на фейсбук група и често публикува критики по отношение на сечта в горите, подава редовно и сигнали до институциите. Организира и протести срещу безводието в Илинденци и Струмяни.

Още от нощта на потопа в Струмяни тя е на терен и помага за разчистването, публикува и полезна информация за жителите на селото. В социалните мрежи се появи и друго видео как полицаи задържат и мъж.

От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова със закъснение и едва след като се вдигна шум. Казват, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена, допълват от МВР.

Ето какво гласи пълната публикация на Митов:

Според изложената версия Гергана Петрова се опитала да влезе в „специално обособена за журналисти зона", не представила лична карта и журналистическа карта, служителите на НСО повикали МВР и тя била „принудително отведена" в районното управление. Там ѝ съставили предупредителен протокол и акт, след което я освободили.

Преведено от административния език, заради жена без документ за самоличност са били задействани НСО, МВР и районното управление.

Ако тя не е имала право да влезе в определена зона, просто не я допускаш. Ако трябва да установиш самоличността ѝ, разговаряш с нея, разясняваш последиците и извършваш справка. Ако е извършено нарушение, съставяш акт по установения ред.

Официалното обяснение не твърди, че жената е проявила насилие, заплашила е някого или е създала непосредствена опасност. Тогава защо се е стигнало до принудителното ѝ отвеждане? Как точно е „нарушила обществения ред"? И защо ситуация, която е могла да приключи за няколко минути с нормален разговор, е превърната в полицейска акция?

Тук стигаме до най-важното, деескалацията.

Деескалацията не е слабост и не е любезност по желание. Тя е основен белег на професионалната полицейска работа. Задачата на полицая не е да спечели спор с гражданина, а да намали напрежението, да разясни закона и да използва най-леката достатъчна мярка.

Професионализмът не е да покажеш колко лесно можеш да принудиш един гражданин да се качи в полицейски автомобил. Той е да разрешиш ситуацията, без да се налага да го правиш.

Особено нелепо звучи оправданието със „специално обособената зона за журналисти". При посещения в малки населени места, включително при бедствия, премиерът не трябва да бъде превръщан в музеен експонат, ограден от журналистите и гражданите със специални кордони. Бедствието не е фон за правителствен пиар. Журналистите не са заплаха за сигурността, а гражданите не са препятствие пред добре режисирания кадър.

Когато една власт изгражда все по-широки охраняеми зони около себе си, пространството за неудобни въпроси обикновено става все по-тясно.

Официалното обяснение удобно мълчи и за Пламен Атанасов. По наличната информация той е отведен, защото не продължил направо, а завил надясно и така не изпълнил полицейско разпореждане. Бил ли е предупреден? Създал ли е реална опасност? Защо случаят не е приключил с разяснение, предупреждение или акт? Или в днешното МВР общественият ред се измерва с броя на отведените в районното?

Министър Иван Демерджиев дължи отговор кой е разпоредил този режим на действие, давани ли са указания служителите да възприемат гражданите като заплаха и защо не е приложен основният професионален принцип на деескалацията.

Дължи отговор и защо старши комисар Илия Тупаров все още не е освободен като директор на ОДМВР в Благоевград.

Той носи непосредствената управленска отговорност. Ако е разпоредил подобен подход, не трябва да заема поста. Ако не може да контролира служителите си, също. А ако указанията са дошли от по-високо, министърът трябва да поеме собствената си отговорност.

Все по-ясно се вижда стилът на това правителство. Гражданите са риск, журналистите са нежелано присъствие, а полицията се превръща в буфер между властта и обществото. Това не е силна държава, а власт, която компенсира липсата на авторитет с кордони и принуда.

За финал да си кажем, че правата на гражданите не са административно неудобство, а деескалацията не е слабост. Тя е белегът на професионалната полиция и демократичната държава.