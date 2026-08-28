Проверяват община Черноочене заради сигнал за неправомерно събирани суми

Проверка в община Черноочене е извършена от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" в Областната дирекция на МВР в Кърджали. Това съобщиха от пресцентъра на дирекцията.

От полицията посочиха, че проверката е след постъпил сигнал, че за включване на имот при изменение на Общия устройствени план е била поискана сумата от 7000 евро. При преглед на документацията полицейски служители установили, че в разплащателна сметка на община Черноочене за такъв вид услуги са постъпили 15 900 евро от над 10 души. Впоследствие за легализиране на плащанията било прието решение на Общинския съвет и заявителите на услугата са били канени за подписват споразумения за документиране на внесените от тях пари по специална сметка.

По случая са снети обяснения от общински служители. Материалите от проверка ще бъдат докладвани в компетентната прокуратура за евентуално извършени престъпления по служби, съобщава БТА.

Това е третата общинска администрация, за проверки в която от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" информират. В края на май полиция влезе в общинската администрация в Кърджали, а кметът Ерол Мюмюн беше отведен за разпит. Обект на проверките беше обществена поръчка за изграждането на кучешки приют в общината. Проверяван бе и незаконен обект на язовир „Студен кладенец" за половин милион лева с възложител Община Кърджали. „Икономическа полиция" разследва и злоупотреби при изпълнението на обществени поръчки за ремонт на пътища в общината. Проверка беше започната и за избора на фирма за доставки на храни на детски градини в две кърджалийски общини.

В община Ардино беше отведен за разпит общински служител заради обществена поръчка за ремонт на път за близо 6 млн. лева и щета от близо 300 хиляди лева.